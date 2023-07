Zum 20. Mal wird am Donnerstag, 27. Juli, die Bühne für das Einhaldenfestival eröffnet. Seit einigen Jahren nun findet das Kulturfestival in Geratsreute bei Fronhofen statt.

Eröffnet wird das Festival mit „In Concert“ von der Gruppe „Berta Epple“. Hauptakt am Donnerstag ist Heinrich del Core. Am Freitag ist die Latin–Jazz–Band „Salsafuerte“ mit der von der Karibikinsel Curaçao stammenden Sängerin Yumarya der Hauptakt. Bayerisch wird es am Samstag, wenn die Bayern–Folk–Bank „Dreiviertelblut“ auf Kabarettistin Martina Schwarzmann einstimmt. Am Festsonntag gibt es einen Feldgottesdienst.

Es werden sowohl 20 Jahre Einhalden als auch 50 Jahre Landkreis Ravensburg gefeiert. Der Eintritt am Samstagnachmittag und am gesamten Sonntag ist frei. Weitere Infos zum Programm und zu den Karten gibt es unter www.einhaldenfestival.de.