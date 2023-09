Eine Spaziergängerin in Fronreute ist vor Kurzem am Kopf verletzt worden, als die selbstgebaute Drohne eines 18-Jährigen abstürzte. Gegen den 18-Jährigen wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Aber darf man Drohnen überhaupt selbst bauen? Und darf man seine Drohne überall fliegen lassen?

Immer wieder sieht man Drohnen am Himmel fliegen oder hört das typische sirrende Geräusch dieser Flugobjekte. Oft fühlen sich die Menschen dann gestört oder beobachtet. So berichtet eine Ravensburgerin, sie habe sich gerade auf ihrem Balkon gesonnt, als eine Drohne über dem Haus aufgetaucht sei. Da sie nicht wusste, ob die Drohne eine Kamera hat, sei sie zurück in die Wohnung gegangen.

Eine andere Frau erzählt von einer Drohne, die über die Liegewiese eines Badesees sirrte. Badegäste hätten mit wütenden Gesten in Richtung des Flugobjekts reagiert.

Was dürfen Drohnenpiloten und was nicht? Und wo kann ich mich beschweren, wenn ich mich gestört fühle oder fürchte, unberechtigt gefilmt zu werden?

Diese Dinge regeln die Drohnenverordnung und die Luftverkehrsordnung. Wichtigste Botschaft dieser Regelwerke: Für fast alle Drohnen braucht man eine Registrierung beim Luftfahrt-Bundesamt und eine Versicherung.

Und: Man darf seine Drohne nicht ohne Genehmigung über Menschenansammlungen oder fremde Wohngrundstücke fliegen lassen.

Das Luftfahrt-Bundesamt und das Bundesministerium für Digitales und Verkehr beantworten die wichtigsten Fragen zum Thema so:

Wann muss ich mich als privater Drohnenpilot registrieren lassen?

Immer, wenn die Drohne eine Kamera hat. Für Drohnen ohne Kamera muss man sich registrieren lassen, sobald die Drohne mehr als 250 Gramm wiegt. Für eine Registrierung wendet man sich an das Luftfahrt-Bundesamt (lba.de).

Muss ich meine Drohne kennzeichnen?

Ja. Nach der Registrierung bekommt man eine elektronische Identifikationsnummer, die an der Drohne angebracht werden muss. Dadurch kann die Drohne klar zugeordnet werden.

Brauche ich einen Flugschein, wenn ich eine Drohne besitze?

Sobald die Drohne mehr als 250 Gramm wiegt, braucht man den EU-Kompetenznachweis oder das EU-Fernpiloten-Zeugnis. Informationen hierzu gibt es beim Luftfahrt-Bundesamt unter lba-openuav.de.

Gibt es ein Mindestalter für Drohnenpiloten?

Ja, das Mindestalter liegt in Deutschland bei 16 Jahren. Das gilt nicht für Drohnen, die als Spielzeug definiert sind und auch nicht für privat hergestellte Drohnen mit weniger als 250 Gramm Gewicht.

Personen unter 16 Jahren dürfen zudem eine Drohne steuern, wenn sie unter der direkten Aufsicht einer Person stehen, die die Voraussetzungen zum Steuern einer Drohne erfüllt. Diese Aufsichtsperson ist dann für den Drohnenflug verantwortlich.

Bis zu welcher Höhe und bis zu welcher Entfernung darf ich meine Drohne fliegen lassen?

Hierzu muss man wissen, dass der Betrieb von Drohnen in drei Kategorien eingeteilt wird: offene Kategorie, spezielle Kategorie und zulassungspflichtige Kategorie.

Der Drohnenbetrieb innerhalb der offenen Kategorie ist genehmigungsfrei. Diese Kategorie hat folgende Voraussetzungen: Die Drohne wiegt weniger als 25 Kilo, sie fliegt nicht über Menschenansammlungen, die Flughöhe von 120 Metern wird nicht überschritten, es werden kein Gefahrgut oder Menschen transportiert und der Pilot oder die Pilotin muss immer eine direkte Sichtverbindung zur Drohne haben.

Unter die spezielle Kategorie fällt der Betrieb einer Drohne, wenn sie eines der folgenden Kriterien erfüllt: Das Gewicht überschreitet 25 Kilo, der Betrieb erfolgt oberhalb von 120 Metern oder in speziellen Lufträumen oder außerhalb der direkten Sichtverbindung. Für diese Kategorie braucht man eine Erlaubnis der Landesluftfahrtbehörde oder dem Luftfahrt-Bundesamt.

Unter die zulassungspflichtige Kategorie fällt der Betrieb einer Drohne, wenn die Drohne über Menschenansammlungen betrieben werden soll oder Gefahrgut bzw. Menschen transportiert. Die Zulassung solcher Drohnen kann beim Luftfahrt-Bundesamt beantragt werden.

Darf man seine Drohne über unbeteiligten Personen fliegen lassen?

Wenn die Drohne weniger als 250 Gramm wiegt, ist der Überflug unbeteiligter Personen zulässig. Menschenansammlungen dürfen aber nicht überflogen werden. Wiegt die Drohne mehr als 250 Gramm, dürfen weder Unbeteiligte noch Menschenansammlungen überflogen werden. Wiegt die Drohne mehr als 900 Gramm, gilt in jedem Fall ein Mindestabstand von 30 Metern zu Unbeteiligten, im Langsamflugmodus kann dieser Mindestabstand auf 5 Meter reduziert werden. Grundsätzlich gilt außerdem ein Mindestabstand von 150 Metern zu Wohn-, Gewerbe-, Industrie- oder Erholungsgebieten.

Darf eine Drohne Film- oder Fotoaufnahmen von unbeteiligten Personen machen?

Dazu schreibt die Stiftung Warentest auf ihrer Internetseite: Drohnenpiloten müssen die Privatsphäre anderer Menschen respektieren. Ist nach den EU-Regeln etwa der Überflug einzelner Personen erlaubt, heißt das nicht automatisch, dass der Pilot Fremde so filmen darf, dass man sie erkennt.

Fremde Personen ohne ihr Einverständnis zu filmen, ist grundsätzlich verboten. Wer es doch tut, riskiert eine gerichtliche Auseinandersetzung wegen Verletzung von Persönlichkeitsrechten.

Darf man seine Drohne über fremde Wohngebäude fliegen lassen?

Nur, wenn die Eigentümer oder Mieter der Wohngebäude vorher zugestimmt haben oder wenn der Drohnenpilot eine Erlaubnis hierfür hat. Ausgenommen von dieser Regelung sind Einsatzkräfte wie zum Beispiel Polizei oder Feuerwehr. Suchen zum Beispiel Feuerwehrleute mit einer Drohne über einem Gebäude nach Brandnestern, brauchen sie dafür keine extra Erlaubnis.

Wenn die Drohne keine Kamera hat und weniger als 250 Gramm wiegt, darf sie ohne Genehmigung über fremde Wohngebäude fliegen.

Gibt es Gebiete, die eine Drohne generell nicht überfliegen darf?

Ja, sehr viele. Dies sind zum Beispiel Freibäder und Badestrände während des Badebetriebs, Flughäfen, Autobahnen, Krankenhäuser, Gefängnisse, militärische Anlagen, Strom-Oberleitungen, Bahntrassen, Naturschutzgebiete, Anlagen der Energieerzeugung und Unglücksorte oder Katastrophengebiete. Diese Gebiete dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Verantwortlichen überflogen werden. Bei bestimmten Gebieten wie zum Beispiel Flughäfen und Gefängnisse müssen außerdem auch seitliche Abstände eingehalten werden.

Brauche ich als Drohnenpilot eine Versicherung?

Ja. Als Betreiber einer Drohne ist man verpflichtet, eine geeignete Haftpflichtversicherung abzuschließen.

Wohin kann ich mich wenden, wenn ich mich von einer Drohne gestört oder unberechtigt gefilmt fühle oder denke, dass eine Drohne an verbotenen Orten fliegt?

In diesen Fällen kann man sich an die örtlichen Polizeidienststellen wenden.

Was soll man tun, wenn man eine Drohne gefunden hat?

Wer eine Drohne findet, sollte das Gerät bei der Gemeinde- oder Stadtverwaltung abgeben. Diese kann beim Luftfahrt-Bundesamt die Betreiberdaten abfragen, sofern die Drohne ordnungsgemäß markiert ist.

Weitere Informationen zu den Regeln für Drohnen finden sich auf den Internetseiten www.dipul.de oder auf lba.de unter dem Menüpunkt Drohnen. Wo man seine Drohne fliegen lassen darf, kann man nachschauen unter dronemaps24.org.