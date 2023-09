Die wohl einzige Bauchsängerin Europas kommt nach Fronreute

Sie ist vermutlich die einzige Künstlerin in Europa, die nicht nur Bauchreden, sondern auch Bauchsingen kann: Murzarella alias Sabine Murza. Ursprünglich als Musicalsängerin unterwegs, hat sie sich 2016 kurzerhand zur Puppenmutter ausbilden lassen, die ihre Schützlinge sowohl Rock, als auch Schlager und sogar Oper singen lässt. In der Region ist Murzarella keine Unbekannte. Sie tritt viel in der Bodenseeregion und im Allgäu auf und hat Preise gewonnen — etwa bei der Tuttlinger Krähe 2022. Am 23. September wird sie im Rahmen der „Kuhstall–Gschichta“ vom Lionsclub Weingarten auch in Oberschwaben, nämlich in Blitzenreute, zu sehen sein. Im Interview spricht sie über die Herausforderung, die Puppe als eigene Person zu betrachten, über Kalle, die Kanalratte, und gefährliche Schweißtropfen.

Murzarella, wie schafft man es, die Mozart–Arie „Königin der Nacht“ zu singen, ohne dabei den Mund zu öffnen?

Das ist Technik, die man lernen kann. Man sollte natürlich eine Gesangsausbildung haben, denn ohne die richtige Technik machen die Stimmbänder das nicht lange mit. Das allerschwierigste ist es aber, so zu tun, als sei die Puppe kein Teil von einem selbst. Wenn mich die Puppe an meiner Hand beleidigt, muss ich ja auch beledigt gucken, während sich die Puppe freut. Bei mir läuft das mittlerweile automatisch. Habe ich die Puppe in der Hand, wird sie zu einer eigenständigen Person und ich vergesse mich selbst in dem Moment. Außerdem bin ich der Meinung, dass man seine Puppen lieben muss, um ein guter Bauchredner oder -sänger zu sein.

Haben Sie auch privat Puppen?

Ja, Stofftiere, jede Menge. Ich liebe sie, muss mich daher immer zusammenreißen, wenn ich im Laden an welchen vorbeilaufe. Mein Mann hat da zum Glück immer ein Auge auf mich.

Ist Bauchsingen anstrengender als Bauchreden?

Bauchsingen ist zumindest dreimal so anstrengend wie normal zu singen — man muss alle Muskeln extrem dabei anspannen. Wenn ich dann selbst mal ohne die Puppen singe, ist es für mich Erholung. Nach einem Auftritt bin ich völlig fertig. Viel schlafen ist für mich das A und O, außerdem viele Ruhepausen und Ingwertee. Bauchmuskeltraining muss ich da auch keins mehr machen und meine Kondition kann sich sehen lassen.

Wie entwickeln Sie den Charakter einer solchen Puppe?

Da arbeitet man schon eine Weile dran. Bei mir gab es zuerst Dudu, den Kakadu. Er liebt Schlager und versucht, mir die Show zu stehlen. Adelheid, eine ältere Dame mit Hang zur Oper, ist meine Managerin und genau das Gegenteil von mir: altmodisch und verstaubt. Kalle, die Kanalratte, entspricht mir da eher, weil wir beide aus dem Ruhrpott kommen und denselben Musikgeschmack haben. Er ist Schalker und verkörpert alles, was der typische Mann begehrt: Autos, Zocken, Baumärkte, Frauen und Technik aller Art. Ist ja auch mein Bühnentechniker mit einer Schwäche für AC/DC und Metallica.

Das sind relativ unterschiedliche Musikrichtungen...

Ich war lange als Musicalsängerin unterwegs, habe Bar– und Tanzmusik gemacht und wurde immer darauf hingewiesen, mich doch mal für eine Musikrichtung zu entscheiden. Genau das wollte ich nicht und habe es durch meine Puppen geschafft, einfach alles singen zu können. Das geht quer durch die Jahrzehnte und Genre, von Helene Fischers „Atemlos“ über Mozarts „Die Königin der Nacht“ bishin zu „Highway to hell“ von AC/DC.

Sie sind ja relativ frisch mit ihrer „Music–Puppet–Comedy“ auaf Tour, hatten aber dennoch schon zahlreiche Auftritte im Fernsehen. Wie viele Shows spielen Sie pro Jahr?

Das sind schon um die 130 Shows. Manche sind abendfüllend mit zwei Stunden wie in Fronreute, andere sind kürzer, wenn ich etwa beim Karneval auftrete oder auf Festivals und Privatfeiern. Deshalb ist Entspannung auch mein Hobby.

Gibt es Situationen, die besonders herausfordernd sind?

Als es so heiß war, hatte ich tatsächlich ein Schweiß-Problem. Manchmal habe ich zwei Puppen auf einmal in Betrieb und kann mir dann die Schweißtropfen im Gesicht nicht wegwischen. Ich kann nur hoffen, dass der Tropfen am Auge vorbeirennt, habe das hohe C mit Adelheid aber auch schon mit einem brennenden Auge gesungen.

Sie nutzen Ihre Stimme aber auch noch für andere Zwecke.

Richtig. Meine Stimme ist mein Werkzeug auf allen Ebenen, wie es beispielsweise die Beine für einen Athleten sind. Unter anderem arbeite ich auch als Sprecherin für Beiträge beim SWR und ARTE. Außerdem spreche ich Telefonschleifen und Werbefilme ein. Als Gesangslehrerin arbeite ich auch gern.

Sie leben in Baden–Baden, sind aber ständig unterwegs. Das ist doch nicht familienfreundlich, oder?

Wenn ich Kinder hätte, könnte ich das nicht so machen, denke ich. Mein Mann reist als Manager, Techniker und Allround–Unterstützung mit mir.

Und Sie sind viel in der hiesigen Region unterwegs.

Das stimmt. Ich bin schon oft in der Bodenseeregion aufgetreten, habe gerade noch den Sommerurlaub in Lindau verbracht. In Oberschwaben war ich auch schon und freue mich, wiederzukommen.

Murzarella wird am 23. September um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Blitzenreute auftreten. Karten können Interessierte per Mail unter [email protected] bestellen. Bei den „Kuhstall-Gschichta“ treten außerdem Lisa Fitz (22. September), Django Asül (17. November) und Luise Kinseher (18. November) auf. Der Eintritt kostet 26 Euro.