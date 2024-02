Blitzenreute erlebt seine erste Demonstration

Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Fronreute veranstalten am Freitag, 16. Februar, ab 17 Uhr im Teilort Blitzenreute eine Demonstration inklusive Kundgebung. „Fronreute steht auf für Demokratie“ und „Entschieden gegen rechts außen“ sind die Themen, die Veranstalter rechnen mit rund 500 Teilnehmern. Für Blitzenreute wird es die erste Demonstration sein, die das Dorf erlebt.

Anton Straub und Liselotte Kemmler, beide wohnhaft in Blitzenreute, sind die Versammlungsleiter, sie haben die Veranstaltung angemeldet. Gemeinsam mit 13 weiteren Menschen aus Fronreute planen sie seit mehreren Wochen.

Bürger und Vereine sind dabei

„Wir wollten nicht auf andere warten, sondern aktiv werden“, sagt Liselotte Kemmler. Mit dabei sind Mitglieder des Asylhelferkreises, des Sportvereins sowie Bürger aus Fronhofen und Blitzenreute. 2500 Flyer wurden verteilt und 100 Plakate aufgehängt. „So gut wie jeder Haushalt müsste einen Flyer bekommen haben“, meint Straub. Fronreute hat gut 5000 Einwohner und besteht aus den drei Teilorten Blitzenreute, Staig und Fronhofen sowie mehreren Weilern.

„Wir möchten hier, wo wir seit Jahrzehnten wohnen, Position beziehen“, sagt Kemmler, die als ehemalige Familienmediatorin recht bekannt ist. Sie habe kein Verständnis für die Art und Weise, wie Menschen in der Öffentlichkeit Hassreden von sich geben. „Überall in Europa beobachten wir eine Tendenz nach rechts. Teilweise wird die Presse zensiert, und Demonstrationsrechte werden eingeschränkt,“ ergänzt Straub. Das sei gefährlich für die Demokratie.

„So eine Entwicklung nicht zulassen“

Kemmler erzählt, sie habe sich als junge Frau anlässlich eines viermonatigen Aufenthalts in einem Kibbuz in Israel die Frage gestellt, wie es zum Holocaust kommen konnte. „Ich werde so eine Entwicklung in meinem Leben nie zulassen“, habe sie sich vorgenommen. „Jetzt habe ich den Eindruck, ich muss raus aus der Anonymität und Stellung beziehen“, so Kemmler.

Fokus liegt nicht auf dem „Dagegen“

„Wir brauchen wieder eine respektvolle Kommunikationskultur anstatt radikaler Parolen, die nur zu mehr Hass führen“, findet Anton Straub. Dem Ingenieur in Rente ist es wichtig, dass die Demonstranten für den Staat und für die Grundrechte eintreten und nicht gegen bestimmte Menschen. „Nicht nur in den Städten, auch auf dem Land müssen wir wachsam sein“, so Straub weiter. Es sei wichtig, in Dialog zu treten, miteinander zu reden und unterschiedliche Ansichten wertzuschätzen. „Wir möchten uns positionieren und wahrgenommen werden, und dieses Recht soll jedem zugestanden werden. Nur so kann man zu einem Konsens oder Kompromiss finden, das ist Demokratie“, sind Straub und Kemmler überzeugt.

Diese Redner werden erwartet

Geplant ist eine kleine Runde mit Plakaten, danach findet auf dem Dorfplatz die Kundgebung statt. Musikalisch unterstützt wird die Aktion von Sängerin und Künstlerin Omnitah. An Rednern erwarten die Veranstalter unter anderen den ehemaligen Bürgermeister der Gemeinde, Roland Bürkle, den Unternehmer Atakan Celik und Manfred Walser vom BUND. „Wir sind sehr gespannt, wie viele kommen werden“, sagt Kemmler, „aber ich bin sicher, unser Dorf kann auch demonstrieren, nicht nur die großen Städte“.