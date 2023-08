Bewohner kümmern sich um Zukunft der Kommune

Im Teilort Fronhofen der Gemeinde Fronreute hat von April bis Ende Juli ein Bürgerbeteiligungsprozess stattgefunden, der im September weitergeführt wird. Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, ist es das Ziel, für Fronhofen ein Zukunftskonzept zu verabschieden.

Wie soll sich der Ort Fronhofen entwickeln? Dies war der Leitgedanke, als die Gemeinde unter dem Förderprogramm „Allianz für Beteiligung — Quartier 2030“ einen Antrag stellte. Gemeinsam mit der Bürgerschaft sollte eine Zukunftsvision erarbeitet werden, wie man sich die Dorfentwicklung vorstellen könnte. Laut Mitteilung wurde dazu eine Steuerungsgruppe eingesetzt, die das ehrgeizige Projekt zusammen mit einer externen Moderation koordinieren und begleiten sollte. In drei Arbeitsgruppen wurden spezielle Themen bearbeitet.

Beim Bürgertisch 1 „Kontakte–Begegnung–Bürgertreff“ befassten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit der Dorfgemeinschaft Fronhofen, der Situation des Bürgerengagements und des Ehrenamtes. Eine Fülle von Anregungen zu den Themen Nachbarschaft, Familien, Angebote für Jugendliche und Senioren wurde zusammengetragen und teilweise bereits konkretisiert, zum Beispiel die Anregung eines Bürgertreffs in der Dorfmitte.

Um das „Leben und Wohnen in Fronhofen“ ging es bei Bürgertisch 2: Wie kann neuer barrierefreier und bezahlbarer Wohnraum im Dorf integriert werden? Welche neuen Wohnformen sind denkbar? Vor allem wurde von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern erörtert, wie Ältere und Pflegebedürftige in ambulant betreuten Wohngemeinschaften betreut werden könnten, auch im Hinblick auf die sozialen Dienste und das Netzwerk der Gemeinde. Weitere Aspekte waren die häusliche Pflege, Mobilitätsangebote und das Mehrgenerationenwohnen.

Mit „Infrastruktur, Umwelt und Energie“ befasste sich Bürgertisch 3. Zur Diskussion standen die Zukunft des Schulgebäudes, eine mögliche Neugestaltung des Dorfplatzes mit attraktiver Infrastruktur, Verkehrsaspekte, die ärztliche Versorgung, die Gaststättensituation und Möglichkeiten der Nahversorgung, wie etwa ein Wochenmarkt. Zudem ging es um Renaturierungsmaßnahmen, Umweltprojekte, neue Energie, ein Projekt für die Jugend und die Nutzung des Landjugendheims.

Die in der bisherigen Arbeit der drei Bürgertische zusammengetragenen Vorstellungen und einige konkreten Vorschläge sollen nun am Samstag, 16. September, von 9.30 bis 16 Uhr im Landjugendheim Fronhofen vorgestellt werden. An thematischen Ständen können sich die an der Zukunft der Kommune interessierten Menschen die Ideen anschauen. Weitere Anregungen zu den unterschiedlichen Bereichen sind laut Mitteilung erwünscht. Die Ergebnisse werden zusammengefasst und von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein Konzeptentwurf verabschiedet.