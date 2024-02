Bedrohter Märzenbecher: Besucher gefährden seinen Lebensraum

Wenn das Frühjahr kommt, zieht es viele Menschen in den nördlichen Schenkenwald in der Gemeinde Fronreute. Das kleine Waldstück befindet sich in der Nähe der Bahnlinie zwischen Baindt und Mochenwangen. Dort blühen jedes Jahr zahlreiche Märzenbecher und verwandeln den Waldboden in ein weißes Blütenmeer.

Dieses Naturschauspiel zwischen Februar und April begeistert viele Spaziergänger, oft gehen Menschen kreuz und quer durch den Wald, um die Blumen anzuschauen und zu fotografieren. Das Problem dabei: Der Wald ist in diesem Bereich Naturschutzgebiet, und die Wege dürfen eigentlich nicht verlassen werden.

Damit die Leute nicht kreuz und quer durchs Naturschutzgebiet laufen, gibt es im Schenkenwald jetzt eine offizielle Besucherlenkung. (Foto: Erich Dollinger )

Gerhard Tempel aus Mochenwangen bietet seit vielen Jahren als Gästeführer von „Zwischen Schussen und Seen“ Führungen durch den Schenkenwald an. Er kennt den Wald wie kein anderer und hat vor Jahren schon kritisiert, dass die Besucher des Waldes immer rücksichtsloser geworden sind und auf eine Lenkung der Spaziergänger gedrängt.

Schneisen von zwei Meter Breite

„Wenn auf einem Weg ein Ast lag, sind die Leute einfach durch die Märzenbecher gegangen und haben alles niedergetrampelt“, sagt Tempel. Er berichtet von teilweise zwei Meter breiten Schneisen. „Familien haben ihre Kinder einfach mitten in die Märzenbecher gestellt, um zu fotografieren, statt einfach nur vom Weg zu fotografieren, was ausgereicht hätte“, sagt Tempel, der selbst leidenschaftlicher Fotograf ist.

Um das, was Tempel beschreibt, und vielleicht noch größere Schäden für die Natur zu vermeiden, gibt es im Schenkenwald erstmals ein Besucherleitsystem. Wegweiser mit Pfeilen wurden bereits aufgestellt.

Vor vier Jahren habe ich das schon beanstandet, lange ist nichts passiert und jetzt bin froh, wenn es einen Weg gibt, sagt Tempel.

Die Behörden und auch Tempel hoffen, dass die Besucher auf diese Weise alle die gleichen Trampelpfade benutzen und damit die Natur schonen.

Lebensraum der Pflanze beeinträchtigt

Wie das Regierungspräsidium mitteilt, würden die zahlreichen Trampelpfade den Lebensraum des Märzenbechers im Schenkenwald inzwischen deutlich beeinträchtigen. Daher habe die zuständige Naturschutzverwaltung zusammen mit Forst Baden-Württemberg und in Abstimmung mit der unteren Forstbehörde, der Gemeinde Fronreute und Vertretern von Naturschutzverbänden Maßnahmen zur Besucherlenkung umgesetzt, schreibt das zuständige Regierungspräsidium Tübingen in einer Pressemitteilung.

Die Behörde verspricht einen attraktiven Rundweg durch das Gebiet, von wo aus man die Märzenbecherblüte sehr gut erleben könnte. Auch Tempel glaubt, dass der etwa 400 Meter lange Rundweg durch das Meer aus Märzenbechern vollkommen ausreichen würde, um einen guten Eindruck zu bekommen.

Mit Schildern sollen die Besucherströme im Schenkenwald gelenkt werden. (Foto: Erich Dollinger )

Im Gegenzug sind alle nicht zugelassenen Trampelpfade sichtbar gesperrt, um die Trittbelastung so gering wie möglich zu halten. Neben dem Rundweg durch den Schenkenwald wurde auch ein kleiner Holzsteg über den Merkenmoosgraben gebaut. Zuvor, so berichtet es Gästeführer Tempel, hätten manche Besucher einfach selbst aus Ästen eine Brücke im Wald gebaut.

Märzenbecher ist bedroht

Der Hintergrund für die Schutzmaßnahmen ist einfach. Der weiß blühende Märzenbecher gehört zu den seltenen und bedrohten Pflanzen. Die Art ist nach Bundesnaturschutzgesetz besonders geschützt und in der Roten Liste Baden-Württemberg auf der Vorwarnliste geführt.

Führung ist geplant

Die Gästeführer der Gemeinden Fronreute und Wolpertswende („Zwischen Schussen und Seen“) hat regelmäßig Führungen für interessierte Besucher im Programm. Zuletzt wollte Gerhard Tempel gar keine Führungen mehr anbieten, um nicht noch mehr Aufmerksamkeit auf den Schenkenwald zu lenken.

Durch die Besucherlenkung sieht er jetzt wieder eine Möglichkeit für eine Führung. So bietet er am Samstag, 2. März, um 14.30 Uhr eine Tour an, bei der über den Frühlingsboten im Schenkenwald informiert. Treffpunkt ist am Parkplatz Riedsenn, am Kreisverkehr an der Bundesstraße 30 in Richtung Mochenwangen. Von dort aus sind es etwa 15 Minuten zu Fuß bis in den Schenkenwald.

Eine Führung auf beide Seiten der Bahnlinie wird es allerdings wegen der fehlenden Schenkenwaldbrücke nicht mehr geben. Die Brücke verband die beiden Waldteile über die Bahnlinie, musste aber im Zuge der Elektrifizierung der Südbahn weichen, weil sie zu niedrig für die Oberleitung war.

Der Märzenbecher:

Über den Märzenbecher schreibt das Regierungspräsidium: „Der Märzenbecher wird auch Frühlings-Knotenblume, Märzglöckchen oder Großes Schneeglöckchen genannt und gehört zur Familie der Narzissengewächse. Seine Blüten ähneln dem Schneeglöckchen, sind aber deutlich größer und unterscheiden sich durch die markanten grünen Tupfen auf den Blütenblättern.

Der Märzenbecher zählt zu den Frühblühern, die austreiben, wenn der Wald noch kaum Laub hat und viel Licht auf den Boden fällt. Den Rest des Jahres überdauert die Pflanze als Zwiebel und ist auf dem Waldboden nicht zu sehen. Wie bei anderen sogenannten ,Geophyten’ auch, speichert die Zwiebel die Energie für das zeitige Austreiben im Frühjahr.“