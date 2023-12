21-Jährige gerät in Gegenverkehr und flüchtet

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss eine 21-Jährige rechnen, die am Montag gegen 16.30 Uhr in der Hauptstraße mit einer Entgegenkommenden zusammengestoßen und nach dem Unfall weitergefahren ist. Das teilt die Polizei mit. Die Unfallverursacherin war mit ihrem Peugeot Boxer in Richtung Ravensburg unterwegs, als sie aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenspur geriet und dort mit dem VW einer 33-Jährigen zusammenstieß. Dabei entstand am VW Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro, am Peugeot ein solcher in Höhe von etwa 5000 Euro. Nach dem Unfall fuhr die 21-Jährige einfach weiter und konnte von der Polizei ermittelt werden, nachdem ein Zeuge sich das Kennzeichen notiert hatte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.