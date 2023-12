Die Schmieder GmbH mit Sitz in Fronreute-Staig. hat 10.000 Euro an den Kinderhospizdienst Amalie gespendet. Damit wolle man die wichtige Arbeit und das wertvolle Engagement des Kinderhospizdienstes unterstützen, der insbesondere Angehörige betreut, deren Familien von Krankheit und dem Verlust von geliebten Menschen betroffen sind, so Geschäftsführer Florian Schmieder. Er überreichte die Spende an Elisabeth Mogg vom Kinderhospizdienst Amalie.