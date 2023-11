Frisches Musikerblut für den Marinechor Aulendorf

Der Marinechor Aulendorf trägt seit jeher zur Unterhaltung der örtlichen Bevölkerung und der Kurgäste im oberschwäbischen Bäderdreieck bei. Bekannt geworden ist der Chor nicht zuletzt durch seine vielen Auftritte, auch im Radio und Lokalfernsehen. Aber um unseren Vortbestand zu sichern suchen wir einen/e Akkordeonisten/in.

Wer sind wir? Eine bunte Truppe von ehemaligen zur See fahrenden Marinern, Hobbyskippern und Sängern oder Musikern, die mit Meeren und Schiffen auch gar nichts zu tun hatten.

Was singen wir? Bekannte und beliebte Oldies von Freddy, Lale Andersen, Margot Eskens und weiteren Stars, Shanties, so wie sie früher auf Dampfern und Segelschiffen gesungen wurden, aber auch moderne Songs von Santiano, Fernando Express und so weiter. Natürlich auch maritime Weihnachtslieder, die auf den Weihnachtsmärkten für Stimmung sorgen.

Wie kommt man zu uns? Wir proben immer mittwochs um 18.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Aulendorf-Tannhausen. Gerne können Interessierte sich direkt an Günther Schoch, Vorstand und Dirigent, wenden: +49(0)7525 8740, [email protected]; oder an Konrad Schmid, Presse und Werbung: +49(0)7525 60265, [email protected]