Frida Frankowski gewinnt erneut

Am Freitag vor den Osterferien kam Wolfram Miller als Vertretung der Heimat- und Kinderfestkommission Weißenau e.V. an die Grundschule Weißenau um wieder die Preise an die Preisträger des letztjährigen Malwettbewerbes zu überreichen. Beim Malwettbewerb im Juni 2023 war das Thema das Kinderfest in Weißenau künstlerisch zu gestalten. Nun galt es im Frühling die vielen Kinderzeichnungen zu bewerten und die besten auszuwählen. Die Jury um Frau Bauer und Frau Iwansky seitens der Schule und Mitgliedern der Heimat- und Kinderfestkommission hatten es nicht leicht. Das im letzten Jahr zum ersten Mal durchgeführte Traktorziehen am Festsamstag war offensichtlich das Hauptthema vieler Kinder.

Nachdem die vielen Zeichnungen der Kinder gesichtet und bewertet wurden war die Überraschung groß. Frida Frankowski gewann sensationell wieder den ersten Preis mit ihrer wunderbaren Zeichnung des Traktorziehens.

Am letzten Tag vor den Osterferien war es soweit. Herr Miller lobte die Kinder für ihre genialen Zeichnungen. Leider fehlten bei der Preisübergabe fast die Hälfte der Kinder wegen Krankheit. Der neue Festbutton wurde natürlich von Frank Schmelter, dem „Festbuttongrafiker“, bearbeitet. Schließlich musste eine rechteckige Zeichnung in einen runden Button passen. Frank Schmelter gelang das in diesem Jahr wieder zum Besten. Natürlich enthält der Festbutton einen kleinen QR-Code, der wiederum auf die Homepage und weitere Aktivitäten vom 5.-7. Juli 2024 verweist. Das Bild ziert Frida zwischen Herrn Miller und den weiteren Preisträgern. Natürlich erhielten alle Kinder einen Osterhasen und einen Gutschein von „Ravensbuch“.

Im Jahr 2024 wird es wieder einen Malwettbewerb geben um den neuen Button für 2025 zu gestalten. Frida kann nicht mehr gewinnen, da sie die Schule nach der 4. Klasse im Sommer verlassen wird. Es wird interessant werden.