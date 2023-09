Freunde finden und Abenteuer erleben

Im Rahmen des Ravensburger Sommerferienprogramms erlebten 40 Kinder einen Tag mit den Ravensburger Royal Rangers im Wald. Viele fanden neue Freunde. Die Pfadfinder bauten eine Jurte (schwarzes Pfadfinderzelt) am Hotterloch nahe der Weststadt auf. Zuerst durften sich die Kinder zwischen sieben und elf Jahren bei einem spannenden Geländespiel austoben. Danach gab es Mittagessen. Das Beste war, dass es dreierlei Nachtisch gab: Brennnessel–Chips, selbst gesammelt und auf einem Lagerfeuer frittiert. Außerdem ganz traditionell Stockbrot, mit Nutella dazu. Und, ebenfalls auf dem Feuer gegrillt, heiße Schokobananen. Im Theaterstück, das die Mitarbeiter der Ravensburger Royal Rangers darboten, ging es um Lukas, der sich in Lügen verstrickte. Die Geschichte brachte alle zum Lachen und Nachdenken, denn ein Ranger legt Wert auf Ehrlichkeit und versucht, tapfer zu sein.

Am Nachmittag bauten die Kinder an einem Staudamm oder lernten, das Feuer mit einem einzigen Streichholz in Gang zu bringen. Es wurden Boote und Schlüsselanhänger gebastelt oder Zunder hergestellt. Wer Spaß hatte, kann nach den Sommerferien zu den Teamtreffs der Royal Rangers kommen.