Freunde des Kunstmuseums Ravensburg wählen neuen Vorstand

Am Tag der Mitgliederversammlung der Freunde des Kunstmuseums waren die Aufbauarbeiten für die aktuellen Ausstellungen von Alexej von Jawlensky „Die Kunst ist eine geistige Sprache“ und Cobra „Traum, Spiel, Realität“ fast abgeschlossen. Einige Tage bevor die Ausstellung offiziell eröffnet wurde, konnten die Mitglieder einen ersten, exklusiven Einblick in die Museumsarbeit bekommen. Das gehört zu den besonderen Momenten, die die Mitglieder des Freundeskreises erleben können und sind einer der Gründe für eine beachtliche Zahl von neuen Mitgliedschaften in diesem Jahr. Der Freundeskreis und das Museumsteam haben das 10. Jubiläumsjahr genutzt, um weitere neue Besuchergruppen anzusprechen und innovative Formate anzubieten und auszuprobieren. Über das Jahr verteilt wurde an neun Sonntagen das Kunstmuseum für alle Besucher kostenfrei geöffnet und ein Sonderprogramm angeboten. Neben bereits etablierten Vermittlungsformaten, wie „Baby hört mit“, „englischsprachige Führungen“, „Kunst und Gesundheit“ und „interkulturelle Führungen in Leichter Sprache“, kamen dieses Jahr einige neue hinzu. „Nie wieder keine Ahnung“, „Slow Art“, und „Schreibwerkstatt für Jugendliche“ haben viele zusätzliche Besucher ins Museum gelockt. Ermöglicht und finanziert wurden diese Vermittlungsangebote mit den Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Das große Besucherinteresse und die positive Resonanz auf die diesjährigen Museumsaktivitäten sorgte an diesem Abend für besonders gute Stimmung.

Neben Rückblicken auf die zahlreichen Aktivitäten des vergangenen Vereinsjahrs wurde die Wahl des Vorstands durchgeführt. Bettina Gretter, ihre Stellvertreterinnen Claudia Bissinger und Anuschka Albertz sowie der Schatzmeister Dirk Schmidt stellten sich zur Wiederwahl. Die Wahlleitung übernahm der erste Bürgermeister Simon Blümcke und freute sich über das positive Ergebnis. Ohne Gegenstimmen und Enthaltungen bestätigten die Mitglieder den Vorstand für weitere vier Jahre. Die anschließende Verlosung von zwei Tagestickets für die Kunstmesse Art Basel im Jahr 2024 wurde zu einem Höhepunkt der Versammlung. Für das kommende Jahr haben der Vorstand und das Museumsteam wieder spannende Kunsterlebnisse geplant. Interessierte können sich auf ein lebendiges Kunstjahr 2024 freuen. www.freundedeskunstmuseums-rv.de