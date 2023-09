Freizeiten der Lebenshilfe Ravensburg in Nauders, Südtirol

Auch dieses Jahr fanden wieder die beiden beliebten Ferienfreizeiten der Lebenshilfe Ravensburg statt.

Die Ferienfreizeiten in Südtirol können als „Urlaub mit einer Menge Spaß, Ausgelassenheit und einem rundum Wohlfühlprogramm für Menschen mit Behinderungen“ zusammengefasst werden. Der idyllisch in den Bergen gelegene, mit Pool und weitläufigen Entfaltungsmöglichkeiten ausgestattete und barrierefreie Aufenthaltsort bietet die perfekten Voraussetzungen, um eine tolle gemeinsame Zeit zu verbringen.

Das Angebot wird von Bürgerschaftlich Tätigen begleitet, die den Teilnehmenden durch diverse Tagesprogramme den Raum für individuelle Bedürfnisse und Interessen ermöglichen. Neben Ausflügen, wie beispielsweise in die Berge, an Seen, zum Eis Essen oder Einkehren, wird gemeinsam gesungen, gespielt, gebadet, gebastelt, getanzt und gelacht. Abgerundet wird das Urlaubserlebnis durch eine Disco, einen Karaokeabend und ein kleines vorbereitetes und aufgeführtes Theater, welches unter dem Stern des jeweiligen Mottos steht.

Tradition ist es, dass die Ferienfreizeiten durch ein bestimmtes Thema geprägt sind, so standen die diesjährigen sowohl unter dem „Special Olympics-“, als auch unter dem „Insel-“ Motto. Insgesamt haben 43 Menschen mit Behinderungen an den beiden Ferienfreizeiten teilgenommen. Mit allen Beteiligten, Teilnehmenden und Angehörigen wird im Oktober, im Rahmen eines gemütlichen Beisammenseins mit Kaffee und Kuchen, anhand von Bildern, Videos und Erinnerungsmappen, auf die unvergesslichen Eindrücke zurückgeblickt.