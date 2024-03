„Frei de heit, sonsch hosch morga a oagnehms geschdern!“

Mit diesem Lebensmotto des Musikanten, Liedermachers und Kulturschaffers Bernhard „Barny“ Bitterwolf begrüßte Vorstand Dr. Jürgen Lackmann den Künstler und die Anwesenden im Seniorentreff Ravensburg.

Bitterwolfs Programm „mitanand“ bezog sich auf die „Schwäbische Hohstube“ und die in ihr praktizierte Geselligkeit ländlicher Bevölkerung: Singen, Spielen, Scherzen und Erzählen. Bitterwolf folgte in seinem sehr abwechslungsreichen, humorvollen und ideenreichen Programm dem Grundsatz, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses herausragenden Sonntagnachmittags mit einzubeziehen. Seine Fabulierkunst, sein Spiel mit Worten und Lauten, Beobachtungsgabe, Interesse an Menschen und dem (ober)schwäbisch Menschlichen, die Liebe zum heimatlichen Umfeld zeichneten seine Mundartdichtkunst im Seniorentreff Ravensburg aus. Sein deftiger Hintersinn, bodenständiger Humor, ein gesundes Selbstbewusstsein und lebendige Traditionspflege bescherten Bitterwolf 2016 die Landesverdienstmedaille in Gold.

Einführend erwähnte Dr. Jürgen Lackmann die Einladung bei der seinerzeitigen Bundeskanzlerin Angela Merkel im Jahr 2008. Barny Bitterwolf stellte mit „Kraft vom Land“ eine CD zum Deutschen Bauernlied vor. Bernhard Bitterwolf erinnerte in seiner Replik auf die Bedeutung der Landwirtschaft, die u.a. aufgrund fehlender Wertschätzung für die Leistungen dieses Berufsstands zu den jüngsten Protesten führte.

Souverän und musikantisch stellte der Künstler die mitgebrachten Instrumente (Gitarre, Akkordeon, Scheidholz (Vorgänger der Zitter), Piffel (Vorgängerin des Alphorns), Drehleier, Sackpfeife, Trommel … vor und spielte dazu einschlägige und von ihm komponierte Lieder. Begeistert sangen und tanzten (im Sitzen) die Seniorinnen und Senioren mit. Diese Kunst der Einbeziehung des Publikums durch den Musikanten war ein besonderer Charme des Nachmittags. Die bewährte Bewirtung der „Heinzelmännchen“ verzauberten den nicht verstaubten Brauchtumsnachmittag zusätzlich.