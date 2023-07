Frauenselbsthilfe startet neuen Onko–Treff in der OSK

Die Frauenselbsthilfe Krebs, Gruppe Ravensburg, bietet in Kooperation mit der Oberschwabenklinik und der Onkologie ein Angebot für neu an Krebs erkrankte Frauen an. Einmal im Monat ist die Frauenselbsthilfe (FSH) auf der Station der Gynäkologie präsent, bekommt dort einen Raum zur Verfügung gestellt. Wir sind da, hören zu, fangen auf, beraten, und möchten die Frauen in ihrer neuen Situation begleiten.

Etwa bis zu einem Jahr nach der aufgetretenen Krebserkrankung ist der Onko–Treff auch für Frauen zugänglich, die inzwischen zu Hause sind. Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass sich immer wieder neue Fragen auftun. Das Treffen ist immer am ersten Mittwoch im Monat jeweils um 17 Uhr. Die Treffen werden ärztlich und onkopflegerisch unterstützt.

Der erste Termin für den Onko–Treff ist am Mittwoch, 6. September. Weitere Termine sind am 4. Oktober und 6. Dezember 2023. Kontakt: Ilona Fischer, Telefonnummer 0751/31918, Mail [email protected]