Frauenpower in Haisterkirch am Weltfrauentag 2024

Weltweit gibt es Aktionen zum Weltfrauentag am 8. März. In Haisterkirch wurde an diesem besonderen Tag, der selbst in Berlin als Feiertag gewichtet wird, schon traditionsgemäß ein „Mädelsflohmarkt“ von einem engagierten Frauenteam organisiert und durchgeführt. Dabei hatten die Initiatorinnen der Frühjahrs- und Herbstmärkte im Haistergau nämlich Nina Sonntag und Carolin Härle, bei der Planung das erste Märzwochenende in den Blick genommen.

Zusammen mit Vanessa Fischer, Angela Klesel, Andrea Deient, Irina Leins und Petra Schad bilden Nina und Carolin ein engagiertes Frauenseptett, das mit hohem Einsatz auch am Internationalen Frauentag und am Tag danach Hervorragendes leistete. Der jetzige Frühjahrsflohmarkt war wieder ein wahrer Renner mit großem Zulauf. Dem Frauenteam ist es bestens gelungen, diese gute Sache hier zu etablieren. Junge Mütter von der Krabbelgruppe unterstützten das engagierte Team. Ortsvorsteherin Rosa Eisele bezeichnete bei der Erstveranstaltung dieser Art die Haisterkircher Sport- und Gemeindehalle als „größten Kleiderschrank“ in der Region. Sie lag damit richtig. Diese „Hallenflohmärkte“ für Frauen und junge Familien haben ein nie erwartetes Echo hier gefunden. Allein schon die voll belegte Parkzone ließ erkennen, dass hier ein Großereignis stattfand. Auch dieses Mal war an beiden Tagen das Angebot an Secondhand-Kleidungstücken vom Fuß- bis zum Kopfbereich überwältigend. An insgesamt 44 Tischen sind gebrauchte und auch neue Artikel angeboten worden zu durchaus günstigen Preisen. Der Gesamterlös, auch vom Verkauf von Getränken, Butterbrezeln und gespendeten Kuchen, wird wieder für soziale Zwecke am Ort verwendet werden. Interessierte Besucherinnen und Schnäppchenliebhaberinnen kamen voll auf ihre Kosten. Überall konnte gestöbert werden. Dieses Mal wurde sogar an einem Tisch im Foyer kostenloses Anbringen von Makeup angeboten. . Es hat allen sichtlich Spaß gemacht und fündig geworden sind Käuferinnen und Verkäuferinnen. Am Samstag, als Kleidungsstücke samt Spielzeug für Babys und Kinder ebenfalls an 44 Tischen angeboten wurden, halfen auch etliche Familienväter mit. Der Andrang war ebenfalls riesig. Diese „Hallenflohmarkte“ sind übrigens auch ein Beitrag zum Umweltschutz und bestechen durch Nachhaltigkeit.

Im Herbst 2024 sind in Haisterkirch am Wochenende 20.und 21. September die nächsten Flohmärkte eingeplant.