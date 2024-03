Frauenkonzert „Speechless - Ich werde nicht schweigen“

Die Sängerinnen und Sänger des Hauptchors der Mädchenkantorei & Chorknaben Wolpertswende-Mochenwangen wurden anlässlich des Weltfrauentages vom Chor Tonika Warthausen zu einem gemeinsamen Konzert eingeladen. Das Konzert mit dem Titel „Speechless - Ich werde nicht schweigen“ fand am 9. März in der Kirche St. Johannes Evangelist in Warthausen statt.

Nach den gemeinschaftlichen Proben und einem leckeren Essen am Nachmittag haben am Abend beide Chöre gemeinsam das Konzert mit dem Lied „Evening rise“ eröffnet. Die einzelnen Chöre sangen entsprechend dem Anlass passende wunderschöne Lieder. Das Konzert wurde ergänzt mit starken Worten von Vertretern des Katholischen Deutschen Frauenbundes sowie dem Weißen Ring Biberach. Eine betroffene Frau, welche selbst Gewalt erfahren hat, berührte mit ihrer Geschichte die Zuhörer und verdeutlichte, dass es wichtig ist, sich an Hilfsorganisationen zu wenden und Hilfe anzunehmen. In unserer Gesellschaft seu kein Platz für Gewalt an Frauen, genau das signalisiert die orangefarbene Bank in Biberach. Durch gemeinsame Lieder der beiden Chöre wurde der Abschluss des Konzerts zu einem vollen Erfolg.

Die eingenommenen Spenden kommen dem Weißen Ring Biberach zugute. Ein großer Dank geht an Florian Eggert, der das Konzert am Klavier begleitete. Ebenso möchten wir uns bei dem Projektchor der Tonika Warthausen, unter der Leitung von Christiane Kibler, für die herzliche Einladung und das wunderschöne Konzert bedanken. Ein weiteres Dankeschön geht an unsere Chorleiterin Kuni Schmid für die gelungene Vorbereitung und Begleitung. Für alle war dieses Konzert ein ergreifendes und unvergessliches Erlebnis.