Frauen vom SKC sichern sich wichtigen Punkt in Böbingen

Mit einer sehr guten Mannschaftsleistung präsentierten sich die Frauen vom SKC Berg bei den Gastgerbinnen der SKG. In der Startpaarung lag Berg noch zurück, hier mussten sich Linn Staudacher mit 492/0 und auch Sarah Hartwig mit 492/0 geschlagen geben. In der Mittelpaarung konnte Berg dann das Spiel drehen. Jasmin Abbate erzielte mit 580/1 ein sehr starkes Ergebnis und auch die 569/1 von Melanie Fischer sicherten einen guten Vorsprung für Berg. In der Schlusspaarung drehten die Gastgeberinnen dann nochmals auf und lagen zeitweise sogar wieder in Führung. Tatjana Staudacher erzielte gute 522/0, blieb jedoch ohne Punkt. Auch Sigrid Staudacher musste sich mit 562/0 denkbar knapp geschlagen geben. Durch ihre 170 Holz im letzten Satz sicherte sie das verdiente Unentschieden aus Sicht des SKC und kann zumindest einen Punkt mit nach Hause nehmen.

