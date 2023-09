Frauen vom SKC gewinnen Ligaauftakt

Mit dem beeindruckenden Sieg aus dem Bezirkspokal im Rücken sind die Frauen aus Berg zum KC Elchingen angereist. Auf nicht einfach zu spielenden Bahnen des KC machte Berg dort weiter, wo sie im Pokal aufgehört hatten. Linn Staudacher zeigte sich mit 528/1 in der Startpaarung sehr treffsicher. Sarah Hartwig erzielte mit sehr starken 574/1 neue persönliche Bestleistung. Mit deutlichem Vorsprung ging es nun in die zweite Paarung. Hier konnte Sigrid Staudacher mit 498/1 zwar nicht ganz mit sich zufrieden sein, sicherte aber dennoch den Punkt. Auch Melanie Fischer 530/1 ließ ihrer Gegnerin keine Chance. In der Schlusspaarung kamen die Gastgeber nochmals zurück und konnten sowohl gegen Sandra Reize 478/0 als auch Tatjana Staudacher punkten. Mit nun zwei Siegen in Folge starten die neue Saison für die Frauen vom SKC sehr gut. Endstand: KC Elchingen 2 : 6 SKC Berg (2979: 3058).

