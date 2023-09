Frauen vom SKC gewinnen erste Runde im Bezirkspokal

Im ersten Pflichtspiel der neuen Saison zeigten sich die Berger Keglerinnen sehr stark aus der Sommerpause zurück. In spannenden Sätzen unterlag Linn Staudacher 519/0 und Sarah Hartwig 516/0 in der Startpaarung. Doch davon hat sich Berg nicht einschüchtern lassen. Mit einer sehr sicheren Leistung in der zweiten Paarung gelang die Wende.Tatjana Staudacher erzielte mit 568/1 ihre persönliche Bestleistung und auch Melanie Fischer 531/1 konnte ihre Gegnerin weit hinter sich lassen. Nun ging es in das Finale, in der dritten Paarung zeigte sich der SKC nervenstark und überzeugte auf ganzer Linie. Sigrid Staudacher erzielte mit 569/1 Tagesbestleistung und auch Jasmin Abbate 532/1 konnte ihren Punkt im letzten Satz sichern. Mit diesem Ausrufezeichen hat sich Berg direkt für das Pokalfinale qualifiziert und kann für das erste–Runden–Saisonspiel mit gestärkten Rücken auflaufen. Denn mit den 3235 Holz eroberten sich die Frauen den Mannschaftsbahnrekord zurück.

