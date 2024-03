Frauen fordern am Weltfrauentag die Hälfte der Macht

„Die Hälfte der Macht den Frauen“ lautete eine der Forderungen bei der Aktion am 8. März vor dem Ravensburger Rathaus. Das Ravensburger Bündnis Internationaler Frauentag hatte dazu aufgerufen, gemischte Schuhpaare aus je einem Herren- und einem Damenschuh auf die Rathaustreppe zu stellen, um der Forderung Ausdruck zu verleihen.

Der Wortlaut des Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz mit dem Kernsatz „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ stand auf einem Plakat an der Rathaustür. Viele folgten dem Aufruf zwischen 12 und 14 Uhr und brachten Schuhe mit und unterstrichen damit die Forderung nach Parität in allen Parlamenten und für Vielfalt in der Politik.

Anlass der Aktion am Frauentag sind die anstehenden Kommunalwahlen. Bisher sind im Gemeinderat der Stadt nur ein Drittel der Mandate von Frauen besetzt, im Kreistag sind es nur 19 Prozent. Dies soll sich nach dem Willen der Frauen ändern. Daher lautet ihr Appell: Frauen wählen!

Dem Bündnis Internationaler Frauentag gehören elf Institutionen und Vereine an: DGB - Büro Ravensburg, Evangelische Frauen in Württemberg, Digital Media Women Quartier Bodensee-Oberschwaben e.V., Frauen und Kinder in Not e.V., Katholischer Deutscher Frauenbund, Kontaktstelle Frau und Beruf Ravensburg-Bodensee-Oberschwaben, pro Familia Ravens-burg, Tavir e.V. - Vielfalt im Schussental, ver.di Bezirk Ulm - Oberschwaben und die Gleichstellungsbeauftragten von Stadt und Landkreis Ravensburg.