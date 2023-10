„FranceMobil“ vermittelt Freude an französischer Sprache

Das FranceMobil machte am 17. Oktober an der Theresia-Gerhardinger Realschule Klösterle halt. Zachary Brun, der junge Franzose, begeisterte Sechstklässlerinnen ebenso wie die Mädchen der beiden neunten und zehnten Jahrgangsstufen spielerisch für das Fach Französisch. Seit 20 Jahren beauftragt das Deutsch-Französische Jugendwerk und das Institut Français Lektorinnen und Lektoren mit gesponserten Autos durch Deutschland zu fahren, um Kindern die Sprache und Kultur unserer unmittelbaren Nachbarn nahezubringen. Organisiert wurde der diesjährige Besuch von Französischlehrerin Katharina Schlosser. „Wir wollen mit diesem Angebot Abwechslung in den Schulalltag bringen und die jungen Leute motivieren.“ Auch Rektor Patrick Maier spürte den Hauch von Frankreich in seiner Schule. Die zahlreichen Schülerinnen, die voller Freude Französisch lernen, waren begeistert: „C’était cool!“

