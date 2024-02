Förderverein Grundschule & Kindegarten Haisterkirch

In der jährlichen Generalversammlung des Fördervereins Grundschule und Kindergarten Haisterkirch am 20. Februar hielt der Vorstand Mathias Konrad und Kassenwart Michaela Spehle einen erfreulichen Rückblick über das vergangene Jahr 2023. Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstandgremiums durch die Mitglieder, geleitet vom stellvertretenden Ortsvorsteher Matthias Covic standen Neuwahlen an. Erfreulicherweise stellten sich der Vorstand, seine Stellvertreterin, die Schriftführerin und Beisitz Schule zur Wiederwahl. Die Positionen des Kassenwarts, Beisitz Kindergarten, und beide Kassenprüfer waren neu zu besetzten. Alle Vertreter wurden einstimmig durch die Anwesenden Mitglieder gewählt. Matthias Covic fungierte als Wahlleiter und gratulierte dem neuen Vorstandsteam herzlich und bedankte sich auch im Namen der Ortschaft für den Einsatz des Fördervereins für die Kinder in Haisterkirch.

Ein herzliches Dankeschön ging besonders an Michaela Spehle, welche die finanziellen Belange des Vereins nun seit 6 Jahren vorbildlich geführt hat und sich nicht zur Wiederwahl stellte. Auch die beiden scheidenden Kassenprüferinnen Monika Konrad und Sonja Bendel wurden mit einem kleinen Dankeschön vom Förderverein verabschiedet.

Das neue Gremium des Fördervereins:

Mathias Konrad (Vorstand), Johanna Senn (Stellvertreterin Vorstand), Angela Klesel (Kassenwart), Marion Bösel (Schriftführerin), Miriam Ziegler (Beisitz Schule), Vanessa Symelka (Beisitz Kindergarten), Birgitt Fimpel (Kassenprüfung), Carolin Härle (Kassenprüfung), Nadine Konrad (Elternbeiratsvorsitzende Grundschule), Nina Sontag (Elternbeiratsvorsitzende Kindergarten).