Förderverein Burghaldentorkel spendet 2200.- € an das Hospiz

Während des Helferfestes 2023, welches, von der KSK und CHG dankenswerterweise finanziell unterstützt, heuer von der Bürgerstiftung Kreis Ravensburg für die vielen ehrenamtlich Arbeitenden ausgerichtet worden war, überreichte der stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins Burghaldentorkel e.V. , Hans Kiderlen, einen Spendenscheck zugunsten der Hospizstiftung Schussental. Der Spendenbetrag ist das Nettoergebnis des Weinfestes am Burghaldentorkel im September 2023.

Zuvor hatte die stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung Kreis Ravensburg, Eva-Maria Meschenmoser, sich nachdrücklich und sehr herzlich bei den anwesenden Gästen bedankt und deren großes Engagement in den verschiedenen Bereichen des Bürgerstiftung gewürdigt. Die Bürgerstiftung als „Mitmach-Stiftung“ findet viel Zuspruch, ist breit engagiert und sehr gut aufgestellt. In der Tat, die Bürgerstiftung und ihre Töchter sind ein Glücksfall für die Region. Darüber hinaus gehört die BSKRV zu den zehn erfolgreichsten Bürgerstiftungen Deutschlands. Allein dies spricht Bände.

Besonders gewürdigt wurde im Anschluss ein Mann, der mit seinem großen Einsatz viel für die Gesellschaft getan hat: Johannes (Hans) Kiderlen, der nicht nur Zustifter der Bürgerstiftung ist und selbst eine weitere Stiftung gegründet hat (Stiftung Zukunft Alter), sondern der auch die maßgebliche Triebfeder hinter der Hospizgründung war und durch seine Arbeit mit ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern im Weinberg Rauenegg in den letzten zehn Jahren gute Erlöse erzielen konnte, die der Hospizstiftung zugeflossen sind.

In einer kurz gefassten Rede zeigte sich Hans Kiderlen seinerseits dankbar, dass er so viel ehrenamtliche Unterstützung erfahren habe. Er erklärte, warum er sich für ein Hospiz stark gemacht habe und skizzierte seinen Weg in diesem Zusammenhang. Der anschließende große Applaus war mehr als verdient.

Eine Laudatio auf Kiderlen folgte und Johann Stroh überreichte ihn zwei Geschenke der Ehrenamtlichen. Zwei große Fotobücher über den Zeitraum von zehn Jahren. „Die wahren Werte liegen nicht im Tresor, sondern in der Erinnerung“, so Stroh.

So wird auch ein schönes Helferfest in Erinnerung bleiben, ein Abend mit einer wunderbaren, positiven Nachwirkung. Ehrenamt braucht Dank, Anerkennung und Wertschätzung. Dies war u.a. die Botschaft an diesem Abend - und sie kam an. Danke.