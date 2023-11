Förderverein Bruderhaus Ravensburg lädt in die Zehntscheuer

Endlich konnte eine wertvolle Tradition wieder aufgenommen werden. Der Förderverein Stiftung Bruderhaus lud die von der Stiftung betreuten älteren Menschen und die Mitglieder des Fördervereins zu einem Fest in die Zehntscheuer ‐ und die Scheuer war voll bis auf den letzten Platz.

Das Rahmenprogramm tat hierzu das seinige. Wer die Küchenliederleute der Ravensburger Museumsgesellschaft kennt, weiß wie unterhaltsam und temperamentvoll deren Darbietungen sind. In den Gesangspausen sorgte Roswitha Winands, mit ihren ebenso humorvoll wie urschwäbisch vorgetragenen Texten, für Lachen und beste Stimmung. Geselligkeit genießen, beisammen sein, reden, lachen, singen und alte Bekannte wieder sehen ‐ und alles bei Kaffee und Kuchen ‐ das ist Nahrung für Leib und Seele.

In seinen Grußworten bedankte sich Stadtrat und Vereinsvorsitzender Rolf Engler sehr herzlich bei den Aktiven auf der Bühne, bei den ehrenamtlichen Helferinnen, die charmant bei der Platzierung und der Bewirtung unterstützten und ebenso bei den Mitgliedern des Fördervereins, ohne deren finanzielle Beiträge derartige Veranstaltungen nicht möglich wären. Alle zusammen beweisen, dass sie Verantwortung für ihre Mitmenschen übernehmen und so das soziale Klima in ihrer Heimatstadt Ravensburg aktiv verbessern: „Vergelt’s Gott“ dafür!

Der Förderverein hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Alltag der von der Stiftung Bruderhaus betreuten älteren Menschen durch Veranstaltungen, Aktivitäten oder Sachspenden zu bereichern. Die finanziellen Mittel generieren sich aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Zu den bisher getätigten Investitionen gehören unter anderem ein Ausflugsbus, eine Kinoanlage, eine mobile Kegelbahn und ein Zuschuss zum Umbau des Frisiersalons. Alle diese Investitionen können über die Pflege- und Betreuungssätze nicht finanziert werden und bedeuten dennoch ein großes Stück Lebensqualität für unsere älteren Menschen. Das nächste anstehende Großprojekt ist ein Zuschuss zur Gestaltung des Andachtsraums im Neubauprojekt „Oberhofen PLUS“ (geplante Fertigstellung im Juni 2024). Wir würden uns sehr freuen, wenn auch Sie unsere Arbeit durch eine Mitgliedschaft, oder eine Spende unterstützen. Die Kontaktdaten finden Sie auf unserer Homepage: fv-stiftung-bruderhaus.de. Gerne können Sie uns auch anrufen unter 0751‐764 706 63.