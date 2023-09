Hauptübung der Feuerwehr Fleischwangen

Die Feuerwehr Fleischwangen lädt alle Bürgerinnen und Bürger sowie Interessierte zur diesjährigen Hauptübung am Freitag, 8. September, um 19 Uhr ein. Das Übungsobjekt befindet sich in der Halle der Holzbau Münz GmbH, im Schnaidweg 17, und bietet die Gelegenheit, die Übung hautnah im Innenhof sowie später in der Halle zu verfolgen.

Neben der Feuerwehr Fleischwangen werden auch die Feuerwehren aus Ebenweiler und Altshausen an der Übung teilnehmen, ebenso wie das Deutsche Rote Kreuz (DRK) aus Altshausen. Bei der Übung sollen verschiedene Einsatzszenarien simuliert werden. Anschließend können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Feuerwehrgerätehaus bei einer gemeinsamen Manöverkritik teilnehmen. Hier können Erfahrungen ausgetauscht und wichtige Erkenntnisse für die künftige Einsatzbereitschaft gesammelt werden.