Auf rund 10.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein 57 Jahre alter Porsche-Fahrer am Montag kurz nach 18.30 Uhr in der Bachstraße verursacht hat. Das teilt die Polizei mit. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr der Mann frontal auf einen am Fahrbahnrand abgestellten Opel auf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.