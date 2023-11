Flaschenmusik oder Schmuck aus Abfall erwünscht?

Was bedeutet Nachhaltigkeit eigentlich? Einfach erklärt bedeutet Nachhaltigkeit, nur so viel von einer Sache zu verbrauchen, wie in der Natur neu entsteht. Dieser für unsere Menschheit überlebensnotwendigen Erkenntnis sind nun Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen zwei bis sieben während einer Projektwoche auf die Spur gegangen. Während den vielen tollen Projekten wie zum Beispiel dem Bau eines Insektenhotels, Upcyling von Kleidung, Spielsachen aus Verpackungen selbst Herstellen oder dem Pflanzen von Bäumen konnte man in zahlreiche begeisterte Kinderaugen schauen. Als zusätzlicher Projektpartner konnte der BUND Ravensburg gewonnen werden, der unsere Projektwoche unter anderem mit Ausflügen in den Wald oder mit Themen „wie Energie gespart werden kann“ sehr eindrücklich bereicherte. Nach einem abschließenden „Gallery –Walk“, bei dem es einiges zu sehen, hören und auch kaufen gab, konnten alle Beteiligte auf eine äußerst gelungene Projektwoche zurückblicken.

