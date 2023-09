Finalturnier der BST

Anlässlich des Abschlussturniers der Bodensee Seniors Tour trafen am Dienstag, 12. September, 120 Turnierteilnehmer*innen aus zwölf Golfclubs aus Deutschland, Österreich und der Schweiz auf der Golfanlage in Ravensburg ein. Die Turnierserie wird seit 2004 ausgetragen und hat bei den Senioren*innen einen hohen Stellenwert, weil die einzelnen Clubs als Mannschaften gegeneinander antreten. Der Präsident der Golfclubs Ravensburg Hugo Adler freute sich dass diese beliebte Turnierserie ihren Abschluss in der Stadt der Türme und natürlich im Golfclub Ravensburg fand. Neben dem sportlichen 18–Loch Turnier wurde den Teilnehmern*innen noch einiges mehr geboten. Alle waren sehr überrascht, als ein Dudelsackspieler beim Aperitif auf dem Golfplatz aufspielte. Am Abend wurden sowohl die Einzelgewinner*innen als auch die Mannschaften mit der perfekten musikalischen Begleitung von Mariangela und Donato gefeiert.

Nationenwertung: 1. Schweiz, 2. Deutschland, 3. Österreich