Im vergangenen Jahr erst wurde die Altersabteilung der Freiweilligen Feuerwehr Ebersbach–Musbach ins Leben gerufen und formal mit Satzungsbeschluss gegründet. Dieses Jahr nun kam es zum großen Zusammenkommen der Ehemaligen — mit den Aktiven. So war es eine ganz geballte Runde, die sich im Feuerwehrgerätehaus der Gemeinde zum offenen Austausch und einem netten fidelen Grillfest an einem sonnigen Sonntagnachmittag „dienstfrei“ traf. Dennoch, und natürlich „mussten“ die neuen Anschaffungen und Ausstattungen begutachtet werden. Die historische handbetriebene Löschpumpe von damals ziert die Erinnerung und ist ebenso Schmuckstück auf seine Art — das neue LF 10 und der neue MTW stehen für den auch Fortschritt und Schnelleinsatz. Das Schöne obendrauf: vom Achtzehnjährigen bis zum Neunundachtzigjährigen, alle waren vereint, und dass teils im Familienverbund, weil wie der Opa so der Enkel nun im Dienst des Feuer– und Rettungsschutzes sind beziehungsweise waren. Franz Gessler, Leiter der neu gegründeten Alterswehr, Martin Ummenhofer, Kommandant der Feuerwehr Ebersbach–Musbach und Roland Haug, Ebersbach–Musbachs Bürgermeister waren mit Freude zugegen und deuteten dies in Begrüßung und Grußwort wieder. Beim Plausch im Feuerwehrhaus kam so manch lustige Anekdote und Ereignis auf den Tisch, von jedem auf seine Art recht munter erzählt. Ja, schön war es, und wird´s hoffentlich die kommenden Jahre wieder.

