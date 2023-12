Festliche Stimmung beim Adventskaffee des Aulendorfer VdK

Am dritten Adventswochenende hat der Aulendorfer Ortsverband des VdK seine Mitglieder zu einem gemeinsamen Adventscafé ins Schönstattzentrum eingeladen.

Die Veranstaltung begann mit einer herzlichen Begrüßung durch Sebastian Vosseler, den Vorsitzenden des Ortsverbandes. Einerseits mit einem Blick zurück, denn unter den Gästen waren auch einige ehemalige Vorstandsmitglieder, denen großer Dank gebührt: Eugen Neff, Christa Neff und Monika Asmus-Zoll hielten den VdK Aulendorf über viele Jahre am Laufen. Andererseits mit einem Blick nach vorn, auf die in diesem Jahr neu gewählte Vorstandschaft und die kommenden Aktivitäten. Neben Sebastian Vosseler als erstem Vorsitzenden sind im neuen Vorstand Karl-Heinz Deininger (Kassierer), Klara Frei (Frauenvertreterin), Jochen Gerstner (Ansprechpartner für Menschen mit Behinderungen) und Ernst Deuer (Schriftführer) aktiv. Gemeinsam möchten sie an die alten Traditionen des Aulendorfer VdK anknüpfen.

Neben Kuchen und Kaffee sorgte Unterhaltungsmusik und das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern für eine festliche Stimmung. Am Ende stand der Wunsch vieler Mitglieder, dass solche Zusammenkünfte wieder regelmäßig stattfinden.