Festliche Adventsfeier in der Gemeinde

Inmitten der Adventszeit, im Glanz der Lichter, bei Backduft und stimmungsvoller Dekoration wurde der Große Seniorennachmittag gefeiert. Dazu Programm mit bunter Unterhaltung; von besinnlichen wie heiteren Gedichten über musikalische Einlagen bis hin zu kleinen Aufführungen. Natürlich kam das Kulinarische nicht zu kurz. Ein reichhaltiges Buffet von Kuchenköstlichkeiten stand bereit und „obendrauf“ ein deftiges Abendessen. Die örtlichen Landfrauen mit Gisela Eisele an der Spitze hatten sich mächtig ins Zeug gelegt. BM Haug freute sich, für die politischen und kirchlichen Gemeinden Ebersbach-Musbach, Boos und Lamperstweiler zu eröffnen genauso auch darauf, gemeinsam eine besondere Zeit verbringen zu dürfen und zusammen in die festliche Stimmung einzutauchen. „Möge diese Feier uns nicht nur mit vorweihnachtlichem Zauber erfüllen, sondern auch die Verbundenheit in unserer Gemeinschaft stärken.“ In munteren Worten zitierte er aus verschiedenen Weihnachtsepisoden.

Und ja doch, auch bei einer solchen Feier ist es völlig in Ordnung, wenn die Sätze mit „Weißt du noch?“ anfangen. Die Bilder von früher kommen in den Sinn und machen deutlich, was sich alles geändert hat. Doch eines hat sich in all den Jahrzehnten (und Jahrhunderten) nicht geändert, nämlich die Botschaft des Weihnachtsfestes. „Frieden auf Erden“ - gerade nach einem solchen Jahr mit so viel Terror und Gewalt wird deutlich, wie gut es vielen von uns geht. Wir dürfen Weihnachten in relativem Wohlstand und Sicherheit feiern. Selbstverständlich ist das nicht, wie ein Blick auf die Weltkarte zeigt. Und dafür, so der Bürgermeister, sollten wir dankbar sein. Auf kommunalen Rück- und Ausblick reihte sich Pater Rajesh Pare als Redner ein und brachte die frohe Botschaft in einem indischen Segenslied hernieder. Diakon Hans Heller, Diakon Willy Schillinger und Karl Schäfer und Niklas Noll für die Kirchengemeinden waren als Gäste gerne zugegen und trugen passende Geschichten humorvoll vor. OV Thomma, Lampertsweiler deutet die Verbundenheit der Ortschaften und dankt für das gute Miteinander. Was wäre eine solch Veranstaltung ohne Auftritt der Kleinen - und dies für die Großen: die KiGa-Kinder Boos sangen, klatschten, tanzten und ernteten Beifall von den Senioren. KiGa-Leiterin Carolin Fischer gab Zugabe auf Akkordeon. Gemeinsam wurden viel geschwätzt und auch miteinander gelacht.