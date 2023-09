Hof–Mensch–Tier hat in der letzten Ferienwoche einen Ferienkurs auf dem Bauernhof veranstaltet. Unter der Leitung von Nicole Hugger und ihrer Tochter Nina haben die Kinder täglich die Tiere versorgt.

Schafe und Pferde konnten auf die Weide gebracht werden. Anschließend bekamen alle Tiere einen schönen, frisch hergerichteten Stall. Intensiv haben sich die Kinder an den einzelnen Tagen mit den Hühnern, Schafen und Pferden beschäftigt. Neben den Bauernhoftieren waren Meerschweinchen, der Hund Amy und Kater Capo die Begleiter. Alle Tiere konnten durch das tägliche Versorgen, Kümmern und Beschäftigen besonders erlebt und kennengelernt werden.

Täglich fand nach dem Mittagessen am Lagerfeuer eine Ausfahrt mit dem Geräteträger statt. Das Besondere waren dabei die Ausflüge zum Maisfeld, in den Wald und an den Weiher. Für alle Beteiligten war es eine rundum gelungene und schöne Woche.