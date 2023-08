Feierliche Verabschiedung der Lehramtsabsolvent*innen

Am 19. Juli wurden die Studienreferendar*innen und Direkteinsteiger*innen aus der beruflichen Abteilung des Seminars für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte feierlich von der Seminarleitung durch Jan Wischmann und Thomas Rädle sowie ihren Ausbilder*innen verabschiedet. Das Humpis–Quartier bot einen stilvollen Rahmen für die Feier.

„Sie alle waren mutig, haben sich auf eine neue Seite Ihres Lebens– und Berufsabschnitts gestellt“, stellte Thomas Rädle, stellvertretender Seminarleiter, zu Beginn fest.

Der Seminarleiter Jan Wischmann verabschiedete die Absolvent*innen mit dem Appell, sich auf die neuen Herausforderungen zu freuen und die Schüler*innen an den beruflichen Schulen zu befähigen, die Zukunft in einer globalisierten digitalisierten Welt aktiv, eigenverantwortlich verantwortungsbewusst zu gestalten. Abschließend forderte er die neuen Junglehrer*innen auf: „Neben den fachlichen Kompetenzen müssen Sie, unabhängig Ihrer Unterrichtsfächer, dringend die Vermittlung von Demokratiewerten und des Nachhaltigkeitsgedankens in den Unterrichtsalltag einbringen. Darauf haben wir Sie vorbereitet.“

Insgesamt 70 Absolvent*innen konnten ihr Zeugnis von Jan Wischmann entgegennehmen und somit ab dem neuen Schuljahr als Lehrer*in an einer beruflichen Schule ihren Dienst antreten. Hervorzuheben ist, dass ein Drittel eine Auszeichnung für besondere Leistungen erhielten. Jahrgangsbeste waren bei den Referendar*innen Frau Skala Fatah (1,05) und bei den Direkteinsteiger*innen Frau Daniela Kiem (1,0).