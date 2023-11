Feierliche Lossprechungsfeier im Landkreis Ravensburg

12 Absolventinnen der Hauswirtschaft und 37 Absolventen des Landbaus feierten im Haus am Stadtsee in Bad Waldsee den erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung zur staatlich geprüften Hauswirtschafterin und zum staatlich geprüften Landwirt bzw. Landwirtin mit ihren Angehörigen und Ausbildern sowie Vertretern des Landfrauenverbandes, des Kreisbauernverbandes, der Ehemaligen- und Meistervereine und des Landwirtschaftsamtes Ravensburg.

Albrecht Siegel, Leiter des Landwirtschaftsamts, betonte die Bedeutung der beiden Berufsfelder für die Versorgung mit Lebensmitteln und hob die Vielfältigkeit des Berufsbildes hervor. Die Ausübung des Berufes, so Siegel, erfordere viel Leidenschaft und Motivation. Am Ende motivierte er die Absolventen nie mit dem Lernen aufzuhören, da „Bildung das Handwerkszeug für die Zukunft ist“.

Es folgten Grußworte von Franz Schönberger, Vorsitzender des Bauernverbands Allgäu-Oberschwaben, Gisela Eisele, Kreisvorsitzende des Landfrauenverbands Württembergisches Allgäu und Robert Wespel, Vorsitzender des Vereins für landwirtschaftliche Fachbildung. Danach gab es eine Talkrunde mit der amtierenden Bodensee-Apfelkönigin Jasmin Eichenhofer und der baden-württembergischen Braunviehkönigin Isabell Allmendinger.

Den nachfolgenden Teil des Abends gestalteten die Absolventen selbst. Die Junglandwirtinnen Luisa Ott und Tamara Reger gaben einen Rückblick über die drei Jahre Ausbildungszeit, in der sich nach ihren Worten eine gute Klasse formte. Sie berichteten von zahlreichen Aktivitäten und Exkursionen und bedankten sich bei allen Lehrern, die sie zum erfolgreichen Abschluss geführt haben.

Die Hauswirtschafterinnen Daniela Heiß und Andrea Lott gaben in ihrem Vortrag „1 Jahr voller Erfahrungen“ Einblick in die verschiedenen Lehrinhalte, den sie mit Bildern aus dem schulischen Alltag untermalten. Ihr Resumée: ein schönes Jahr mit persönlicher Weiterentwicklung und Eröffnung neuer beruflicher Qualifikationen.

Im Anschluss wurden die Urkunden und die Preise für besonders gute Leistungen von Amtsleiter Siegel und Ausbildungsberater am Landwirtschaftsamt, Ulrich Zinser, und Sabine Weiland, Ausbildungsberaterin der Hauswirtschaft, übergeben. Für besonders gute Leistungen geehrt wurden: in der Hauswirtschaft Daniela Heiß und Andrea Lott sowie in der Landwirtschaft Sofie Hänsler, Vanessa Sauter und Elisabeth-Maria Wielath.