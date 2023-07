Familientag der Freiwilligen Feuerwehr Tannhausen

Anton Mai, der Abteilungskommandant der Feuerwehr Tannhausen, organisierte, wie schon seit vielen Jahren zuvor, ein Sommerfest für seine Mitglieder und deren Angehörige.

Mai, der sich zu so einem Event immer wieder was Originelles ausdenkt, hatte dieses Jahr das LAZBW im Visier und hatte dabei bei allen Beteiligten ins Schwarze getroffen.

Dr. Hansjörg Nussbaum, hatte für uns eine zweistündige Führung vorbereitet bei dem so mancher aus dem Staunen nicht mehr raus gekommen ist. Sogar die Vielzahl an Landwirten die wir dabei hatten waren sehr begeistert von der Vielseitigkeit dieses Betriebs. Herr Nussbaum betonte des Öfteren, dass dieser Betrieb und seine Struktur nicht auf einen konventionellen Landwirtschaftlichen Betrieb ausgerichtet ist, sondern eben die Vielseitigkeit für die Ausbildung der Jungbauern und die Fortbildung der Landwirte darstellen soll.

Herr Dr. Nussbaum erläuterte uns die unterschiedlichen Stahleinrichtungssysteme — zum Beispiel: die Liegeplätze, mit Hoch und Tiefboxen. Fressplätze mit den unterschiedlichsten Tiererkennungen und Auswertungen zum Tier selber. Am spannendsten war wohl der Melkstand und deren Technik: Abnahme– und Nachmelkautomatik automatische Vorstimulation, Milchmengenmessung, Tiererkennung, alles in einem Weidemelkstand, indem 10 Kühe, Side–by–Side gemolken werden können.

Die vielen Informationen hier weiterzugeben, würden den zeitlichen Rahmen sprengen und deshalb ist viel Wissenswertes auf der Homepage des LAZBW nachzulesen.

Nach dieser beeindruckenden Besichtigung ging es in Tannhausen weiter. Ab 12:30 Uhr gab es hinter dem Gerätehaus der Feuerwehr Steaks, Wurst und Salate in Hülle und Fülle, auch für den Nachtisch war gesorgt und der Kuchen für den Kaffee durfte natürlich auch nicht fehlen. Hierfür einen herzlichen Dank an all die Frauen, die diese leckeren Sachen auf den Tisch zauberten.