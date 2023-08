Familienminister Lucha begrüßt Familie im Kunstmuseum

Manfred Lucha, Minister für Soziales, Gesundheit und Integration, auch zuständig für Familien, beglückwünscht die erste Familie, die eine Familienmitgliedschaft für den Freundeskreis des Kunstmuseums erworben hat. Anlass seines Besuchs war die aktuelle Ausstellung „(Wahl-)Familien. Die die wir sind!“, die an diesem Sonntag für alle Besucher kostenfrei zugänglich war. Zum 10. Geburtstag des Museums ermöglicht der Freundeskreis an neun Sonntagen im Jubiläumsjahr für alle Besucher einen kostenfreien Eintritt mit Sonderprogramm. Ziel ist, für alle Bevölkerungsgruppen die Türen ins Museum zu öffnen und ihnen mit einem breitgefächerten Angebot Kunsterlebnisse zu ermöglichen. Die eintrittsfreien Sonntage mit Sonderprogramm und viele weitere Angebote in der Kunstvermittlung, wie Schulführungen, interkulturelle, englischsprachige Führungen und Führungen für junge Eltern mit Babies werden mit den finanziellen Beiträgen der Mitglieder ermöglicht.

Der nächste eintrittsfreie Sonntag findet am 3. September statt und stellt mit einer Führung mit dem „Animal fantastique“ Familien in den Mittelpunkt. Infos unter www.kunstmuseum–ravensburg.de und www.freundedeskunstmuseums–rv.de