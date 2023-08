Fahrrad–Rikscha und Clown–Visiten bereichern das Heimleben

Im Herbst letzten Jahres hat die Bürgerstiftung Ravensburg eine elektrisch angetriebene Fahrrad–Rikscha an das Gustav–Werner–Stift Ravensburg übergeben. Corona– und jahreszeitlich bedingt haben die ersten Rikscha–Fahrten erst in diesem Jahr stattfinden können. Es hat sich zwischenzeitlich ein fester Stamm von acht ehrenamtlichen Fahrer*innen gebildet, welche regelmäßig Touren für die Heimbewohner*innen anbieten. Auch für die Sicherheit ist durch Schulungen in Kooperation mit den „Fahrradprofis“ und durch Versicherungen des Fahrzeuges sowie der Freiwilligen gesorgt.

Nach anfänglichem Zögern haben die Heimbewohner*innen großen Gefallen an den Rikscha–Fahrten gefunden und sind von der neuen Ausflugsmöglichkeit sehr begeistert. So sagt die 90–jährige Maria Köder, dass sie sich jedes Mal sehr darauf freue mit der Rikscha mitzufahren und dies am liebsten jeden Tag machen würde. Durch die Rikscha–Fahrten kommen die Bewohner*innen wieder in Kontakt mit dem „prallen Leben“, ganz im Gegensatz zu dem sonst doch weniger abwechslungsreichen Heimleben. Der große Vorteil der E–Rikschas gegenüber Fahrten mit dem Auto ist die viel geringere Geschwindigkeit, man sieht mehr, es gibt keine trennende Autoscheibe und auch dem Wind und den Gerüchen sind die Fahrgäste unmittelbar ausgesetzt.

Neben den Rikscha–Touren sorgt der Besuch der Klinik–Clowns einmal pro Monat für Abwechslung in der Einrichtung. Die beiden Clowninnen Lina Gugelhupf und Puki wollten endlich auch einmal selbst Rikscha fahren und haben das besondere E–Fahrzeug begeistert ausprobiert. Die Clowns begegnen den Bewohner*innen immer von Herz zu Herz und auf Augenhöhe. Auf die jeweilige aktuelle Lage wird feinfühlig, flexibel und professionell eingegangen. Auch das Pflegepersonal erfährt einen Moment der heiteren Gelassenheit und kann davon profitieren. Die Clown–Visiten im Seniorenzentrum wurden über ein Jahr ebenfalls von der Bürgerstiftung finanziert.

Ehrenamtliche gesucht! Das Gustav–Werner–Stift freut sich über weitere ehrenamtliche Fahrer*innen. Interessierte können sich gerne per Mail an Stefanie Angilé wenden: [email protected]