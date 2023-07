Fachberaterinnen für das Ehrenamt treffen sich in Ravensburg

Sie beraten Menschen, die sich engagieren wollen, organisieren Fortbildungen für Vereine, initiieren Projekte, planen Veranstaltungen und haben die gesellschaftlichen Entwicklungen stets im Blick: Die Rede ist von den Fachberaterinnen für das ehrenamtliche Engagement in den Kommunen und Landkreisen der Region und darüber hinaus. Sie trafen sich nun in Ravensburg.

Bereits seit 2014 gibt es das Netzwerk Süd für Verantwortliche des ehrenamtlichen Engagements in den südlichen Kommunen Baden–Württembergs. 18 Fachfrauen sind über das Netzwerk miteinander in Kontakt und tauschen sich über aktuelle Projekte, Herausforderungen und gesellschaftliche Trends lösungsorientiert aus. Allen gemein ist, dass sie zum Ziel haben, mit innovativen Projekten das bürgerschaftliche Engagement in ihrer Kommune oder ihrem Landkreis zu entwickeln und zu stärken. „Man braucht das Rad nicht immer neu zu erfinden: Wir arbeiten interkommunal zusammen und helfen uns mit Informationen, Ideen und Tipps weiter“, sagt Sophie Bader, die in Ravensburg die Abteilung Gesellschaft im Amt für Kommunikation, Politik und Gesellschaft leitet. Denn am Ende geht es um einen gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt.