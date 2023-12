Exkursion zum Goldbacher Stollen

Interessierte Schülerinnen und Schüler der Kursstufe 2 besuchten mit ihren beiden Geschichtslehrern Frau Gargiulo und Herrn Weigold die Dokumentationsstätte Goldbacher Stollen bei Überlingen. Der Stollen war in den letzten Kriegsjahren von Zwangsarbeitern des Konzentrationslagers Dachau errichtet worden und sollte der Rüstungsindustrie am Bodensee dienen. In einer spannenden und interessanten Führung durch Frau Gargiulo, die sich neben ihrer Tätigkeit als Lehrerin auch im Stollenverein engagiert, erfuhren die Schüler etwas über die schrecklichen Arbeits- und Lebensbedingungen im Dritten Reich. Foto: Gymnasium St. Konrad

