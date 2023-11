Es ist niemals zu spät - genau deshalb übergab die in Reute lebende Gretel Pahn im Herbst den Gehstock ihrer Enkeltochter Melanie Bosch und stieg bei schönstem Wetter am Abend auf dem Sport- und Segelflugplatz in Bad Waldsee-Reute in das Cockpit von Jakob Bosch. Es war ihm eine große Ehren die rüstige 93jährige im Ultraleichtflugzeug in die Lüfte mitzunehmen und das schöne Oberschwaben mit all den bunten Feldern und vielen Wäldern sowie den Bodensee von oben zu zeigen. Gretel Pahn konnte ihr Glück kaum in Worte fassen und schaute gebannt aus dem Fenster. Ihre glitzernden Augen sprachen Bände. Sicher eines der Highlights: das Umrunden eines majestätischen Zeppelins in der Luft. Nach fast einer Stunde landeten die beiden wieder in Reute und wurden schon sehnlichst von Enkeln und Urenkeln erwartet. Gretel Pahn ist der Beweis für uns alle - es ist nie zu spät, sich einen Traum zu erfüllen.

