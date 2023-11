Um Geldanlagemöglichkeiten nach dem Ende der Niedrigzinsphase ging es beim Finance Talk 2023 der Studiengänge BWL-Bank und BWL-Finanzdienstleistungen an der DHBW Ravensburg. Die Referenten beleuchteten dabei die neuen Freiheiten und Herausforderungen.

Es gibt wieder Zinsen! Für viele der DHBW-Studierenden und der Berufseinsteiger in der Branche ist das bei ihrer Arbeit absolutes Neuland. 2016 erreichte der Leitzins der EZB mit null Prozent sein historisches Tief. Für Kundeneinlagen wurden keine Zinsen gezahlt und zum Teil sogar Strafzinsen berechnet. Mit zunehmender Inflation erhöhte die EZB den Leitzins wieder. Geldanlagen sind somit für Sparer wieder lukrativ und für Banken und Finanzdienstleister erneut ein attraktives Geschäftsfeld.

Den Auftakt beim Finance Talk machte Jochen Ried, Geschäftsführer der covero GmbH, die ihre Kund*innen in Bad Wörishofen unter anderem zu Kapitalanlagen berät. Sein Credo: „Geldanlage kann so einfach sein! ‐ Wie man ohne tägliche Marktbeobachtung erfolgreich anlegen kann“. Seine Ratschläge für die Geldanlage lauten: Nicht dem Hype folgen, nicht auf die Medien hören und sich lieber direkt am Markt mit seinen immerhin 9,1 Prozent Rendite orientieren.

Fondsanlagen made in Biberach stellte Michael Urban, stellvertretender Direktor Vermögensmanagement bei der Kreissparkasse Biberach, vor. Dabei wurde dem Auditorium ein höchstinteressanter Einblick in die von der Kreissparkasse Biberach selbst aufgelegten und verwalteten Fonds gegeben. Weshalb sich gerade „Microcaps“ lohnen können und wie dabei die Aktienselektion beziehungsweise die Portfoliostrukturierung erfolgt, wurde sowohl methodisch als auch mit praktischen Bespielen verdeutlicht.

Um die Zinswende in Bezug auf Private Banking sowie Asset-Management ging es beim Vortrag von Andreas Nickolaus und Fabian Büchele von der Volksbank Bodensee-Oberschwaben eG sowie von Marko Behring, Leiter Asset Management bei der Fürst Fugger Privatbank AG. Andreas Nickolaus vertiefte dabei, was Private Banking aus seiner Sicht in den nächsten Jahren erfolgreich machen wird. „Wir wollen für die Kunden zu ihrem Trusted Advisor werden“, sagt er: „Wir wollen ihnen die rundum für sie passenden Formate und Prozesse zur Verfügung stellen.“ Dazu gehört auch die Kooperation mit spezialisierten Partnern wie die Fürst Fugger Privatbank. So wird das Banking quasi zum „Wohlfühlfaktor“, wie es Nickolaus ausdrückt.