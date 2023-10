Erstmals digitales Bändeleturnier bei der TA SV Haisterkirch

Am Sonntag, 8. Oktober, hatte die Tennisabteilung des SV Haisterkirch zum Ende der diesjährigen Saison das traditionelle Bändele-Turnier ausgerichtet. Nach den erst kürzlich erfolgreich beendeten Vereinsmeisterschaften war dieses Bändeles-Spaß-Turnier ein weiterer Höhepunkt im Tennisjahr 2023.

Das Wetter hatte wunderbar mitgemacht an diesem sonnigen Herbsttag. Sportwart Holger Herbst, der zusammen mit Meike Erichson die Turnierleitung übernommen hatte, und Abteilungsleiter Uli Hörmann freuten sich nicht nur über das Wetterglück sondern auch über das erfreulich hohe Teilnehmerfeld von 26 spontan gemeldeten Tennisfreundinnen und Tennisfreunden von der Jugend- bis zur Seniorenklasse. Alle waren fleißig dabei, die digitalen Bänderchen zu sammeln, die es jeweils für das siegreiche Paar im Doppelspiel gab. Auch die Partnerinnen und Partner wurden jeweils digital nach dem Zufallsprinzip bestimmt. Alle vier Plätze waren stets belegt. Der vorgegebene Zeitrahmen mit jeweils neuer Zusammenstellung der Paare passte bestens und so konnten insgesamt acht Spielrunden bis in den frühen Nachmittag hinein durchgeführt werden. Es hat allen sichtlich Spaß gemacht.

Die fleißigsten Sammler waren Benni Münsch und Caros Oliva auf Platz eins und Markus Roth auf Rang drei. Ihnen wurden Weinpräsente, die von Helmut Paule gestiftet worden waren, vom Organisationsduo überreicht. Abteilungsleiter Uli Hörmann und Joe Fischer vom diensthabenden Wirte-Team der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer hatten für Leckeres aus der Küche gesorgt. Die Geselligkeit konnte so bestens gepflegt werden. Erfreut zeigten sich viele Gäste über eine Neuerung am Tennisheim. Dort wurde nämlich an der Nordseite von Uli Hörmann, Johanna und Manfred Löschner eine von Familie Münsch gestiftete Glaswand zum Schutz der beliebten Sitzecke angebracht.