Erster Sieg in der Verbandsliga Luftgewehr

Nachdem die erste Mannschaft der Vereinigten Schützengesellschaft Bad Waldsee nach nur einem Jahr in der Landesliga direkt in die Verbandliga aufgestiegen ist, gestaltete sich der Start eher etwas holprig. In den ersten drei Wettkämpfen gegen den Tabellenführer aus Egelfingen, gegen Bad Wurzach und Grünmettstetten musste sich die Mannschaft der VSG jeweils recht unglücklich und in den einzelnen Begegnungen teils sehr knapp, mit 3 : 2 geschlagen geben.

Am letzten Wochenende musste sich die VSG der drittplatzierten, favorisierten Mannschaft von Oberteuringen stellen. Auf Position eins konnte sich Sarah Brauchle noch knapp mit 389 zu 388 Ringen gegen Andreas Schrafft durchsetzen und holte den ersten Einzelpunkt für Bad Waldsee. Auf Position zwei musste sich Hermann Gütler mit 383 : 388 Ringen gegen Julian Kumpf geschlagen geben und Oberteuringen konnte zum zwischenzeitlichen 1 : 1 ausgleichen. Auf den weiteren Positionen war dann leider nicht mehr viel zu holen und Saskia Haar (378:387), Tom Bohner 380:384) und Katharina Fesseler (377:381) mussten Ihre Punkte abgeben. Dieser Wettkampf ging somit mit 4 : 1 an Oberteuringen.

Im zweiten Wettkampf trat die VSG gegen den SV Allmendingen an. Auch hier konnte sich Sarah Brauchle auf Position eins schnell durchsetzen und holte mit 390 : 381 wiederum den ersten Punkt für Bad Waldsee. Auf Position zwei kam Hermann Gütler nicht in seinen Wettkampf und gab sich chancenlos mit 377 : 391 Ringen geschlagen. Allmendingen schaffte somit den Ausgleich. Auf Position vier legte Tom Bohner 381 Ringe vor, da sein Gegner nur auf 371 Ringe kam, ging dieser Punkt klar an Bad Waldsee. Auf Position fünf konnte sich Katharina Fesseler ebenfalls klar mit 377 : 362 Ringen durchsetzen. Die VSG ging somit mit 3 : 1 in Führung. Auf Position drei machte es Sarah Geng noch einmal spannend. Geng und Ihr Gegner, Patrick Lang erreichten beide 379 Ringe uns mussten ins Stechen. Hier zeigte Geng die besseren Nerven, sie legte eine neu vor, ihr Gegner konnte dies lediglich mit einer sieben kontern. Somit siegte die VSG mit 4 : 1 und schiebt sich auf den sechsten Tabellenplatz vor.