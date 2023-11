Erste Weihnachtsgrüße eingetroffen

Ravensburg - Die Freiwilligenagentur der Stadt Ravensburg lädt Kinder und Jugendliche auch in diesem Jahr wieder ein, Senioren in den Ravensburger Einrichtungen mit selbst gestalteten Bildern, Karten oder Briefen zu überraschen.

Die ersten Weihnachtsgrüße sind nun eingetroffen, teilt die Stadt Ravensburg mit. Schülerinnen und Schüler der Kunst-AG der Grundschule Kuppelnau kamen mit ihrer Lehrerin Martina Müller persönlich zur Freiwilligenagentur, um ihre Bilder und Grußkarten zu übergeben.

Alle können mitmachen und den Senioren eine Freude machen. Die Werke können ab sofort in der Freiwilligenagentur im Rathaus am Marienplatz abgegeben werden. Die Aktion endet am Donnerstag, 14. Dezember. Im Anschluss werden alle Weihnachtsgrüße durch Ehrenamtliche der Freiwilligenagentur an die Seniorenheime und Essen auf Rädern weitergeleitet.