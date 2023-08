Erste Mannschaft schafft den Durchmarsch

Beide E–Dart–Mannschaften des DC Rainbows Bad Waldsee haben die Saison 2022/23 in ihren jeweiligen Ligen des Royal Dart Verbands Allgäu, kurz RDVA, beendet. Die erste Mannschaft, die im vergangenen Jahr in die Bezirksliga aufgestiegen ist, schaffte den Durchmarsch und wurde dort Meister, somit steigt sie in die Oberliga, der höchsten Klasse des RDVA, auf. Leider musste die zweite Mannschaft nach ihrem Aufstieg im Vorjahr in die B–Liga den Abstieg in die C–Liga hinnehmen.

Unsere erste Mannschaft konnte sich souverän gegen ihre Gegner von Leutkirch bis Kaufbeuren durchsetzen und führt die Abschlusstabelle der Bezirksliga 2 mit einem Punkteverhältnis von 23:5 an. Garanten für diesen Erfolg waren Alexander Gorte, der mit 120 von 168 möglichen Punkten auch den ersten Platz in der Einzelwertung der Liga erzielte, und sein Teamkamerad Johannes Geist, der mit 118 Punkten Zweiter wurde. Das gesamte Team (siehe Bild) hat ebenfalls zum Erfolg der Mannschaft beigetragen, wie zahlreiche Highlights (High Finishes, Shot Games und 180er) beweisen. Für die kommende Saison hat sich das Team vorgenommen, sich in der Oberliga zu etablieren, obwohl sie nun längere Strecken in Kauf nehmen müssen.

Die Saison in der B–Liga 5 verlief weniger erfolgreich für unsere zweite E–Dart–Mannschaft, die mit einem Punkteverhältnis von 5:23 als Letzter in die C–Liga absteigt. Das Ziel für die kommende Saison ist der sofortige Wiederaufstieg in die B–Liga.

Alle Mannschaften genießen aktuell die kurze aber wohlverdiente Sommerpause, bedanken sich für den regen Zuspruch der zahlreichen Zuschauer und freuen sich jetzt schon auf die kommende Saison, die Mitte September beginnt.