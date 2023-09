Erntefreuden im Spätsommer

Wie wohl der Schulgarten aussieht, so nach den Sommerferien? Die Beete der Schülergruppen wurden von den jeweiligen Eltern und Schülern über die Sommerferien hinweg betreut. Und wie das so ist, waren die Beete in unterschiedlich gutem Zustand, je nachdem, ob sich im Team Gartenbegeisterte oder eher Gartenmuffel befanden. So musste zum Teil erst einmal ordentlich gejätet werden.

Gleich in der ersten Schulwoche stand die Kartoffelernte auf dem Plan. Begeistert gruben die Schüler und Schülerinnen mit ihren Grabgabeln die gelb- und rotschaligen wunderschön großen Kartoffeln aus und packten sie in ihre mitgebrachen Beutel. Auch im Klassenzimmer dreht sich derzeit alles um die Kartoffel, ob Herkunft, Anbau oder Inhaltsstoffe. Natürlich erhält auch die Schulküche Kartoffeln und die AES Lehrerinnen werden bestimmt etwas Leckeres daraus zaubern.

In der nächsten Woche dann kamen die Kürbisse (rote und grüne Hokaidos, Flaschenkürbisse, Schlangenkürbisse und der Große Rote) an die Reihe, dazu all das andere reife Gemüse wie Mangold, Fenchel, Brokkoli, Salat, Tomaten, Bohnen, Karotten und Sellerie. Die Samen der ‚Jungfer im Grünen‘ ‐ bekannt als Schwarzkümmel ‐ pulten emsige Schülerhände aus den Kapseln, sie werden die Schulküche bereichern. Ein Mädchenteam säte einen Wiesenblumenstreifen ein, andere werteten den Kompost mit mehreren Schubkarrenfuhren Mist auf oder legten einen Sandplatz für Wildbienen an.

Hoch oben thronen nun noch die Stangenbohnen auf dem Gerüst, das sie erklommen haben, auch sie sind bald an der Reihe.