Ergebnisse des Springkrautprojekts 2023

Das Drüsige oder Indische Springkraut (Impatiens glandulifera) zählt zu den invasiven Neophyten, Pflanzenarten, welche bewusst oder unbewusst nach Europa eingeführt wurden. Die Pflanze breitet sich rasant aus und verdrängt dabei zunehmend heimische Arten. Für den Erhalt der biologischen Vielfalt ist eine Regulierung der Bestände von großer Bedeutung. Häufige Wuchsorte des Drüsigen Springkrauts sind Fluss- und Bachufer, Grabenränder, lichte Wälder sowie entlang der Waldwege.

Bereits seit 2015 organisiert der Landschaftserhaltungsverband Ravensburg (LEV) das „Springkrautprojekt“. Ziel dieses Projekts ist es, die Biodiversität sowohl in der Natur, als auch in Kulturlandschaften zu erhalten und zu stärken. Projektleiter Claus Scheuber ist beauftragt, die Neophytenregulierung auf Flächen im Landkreis Ravensburg Hand in Hand mit Kommunen, Grundstückseigentümern und im Forst zu organisieren.

Da nicht immer mechanisch gegen den dominanten Neophyten vorgegangen werden kann, braucht es viele Hände, um die Naturflächen vom Springkraut zu befreien und der biologischen Vielfalt eine Chance zu lassen. Scheuber setzt dafür ehrenamtlich tätige Naturfreund*innen ein. Von Mai bis Oktober arbeiten auf über hundert bezeichneten Flächen der Gemeinden Ravensburg, Weingarten, Berg, Horgenzell, Unterwaldhausen, Fronreute, Baindt, Baienfurt, Bodnegg, Grünkraut, Vogt und Schlier zahlreiche Naturinteressierte auf diese Weise für die Landschaftspflege.

So auch die Männer der Ü60 des SV Ankenreute. Unter der Leitung des Trainers Peter Ailinger treten die Männer wöchentlich in Mannschaftsstärke an und setzen dem Springkraut erheblich zu.

In der achten Saison (2023) der Bekämpfung des Springkrauts wurden die Erfolge des Einsatzes deutlich sichtbar. Weite Gebiete können, Stand heute, als weitgehend „springkrautfrei“ bezeichnet werden.

Bei einem Rundgang im Wald bei Fenken konnte sich die Schlierer Bürgermeisterin Katja Liebmann von Vertretern der Springkrautmannschaft vom Fortschritt der Neophytenregulierung auf vormals stark befallenen Flächen überzeugen lassen.

Auf dem Bild von links nach rechts zu sehen: Georg Miller, Hans Schattmeier, BM Katja Liebmann, Peter Ailinger, der Trainer und Manfred Rieser, Jagdpächter.

Claus Scheuber, Organisator der Initiative, konnte den Termin nicht wahrnehmen.