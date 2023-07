Ergebnisorientierte Projekttage am Gymnasium

Am Mittwoch, 19. Juli, und Donnerstag, 20. Juli, hatten die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums die Gelegenheit, einmal einen anderen Schulalltag zu erleben. Aus dem vielseitigen Angebot konnten die Kinder und Jugendlichen drei Projekte wählen und wurden dann zugeteilt. Und auch, wenn es nie ganz gelingt, dass alle bei ihrem Wunschprojekt landen oder manche Projekte nur für ältere Klassen angeboten wurden, gab es doch wirklich eine kunterbunte Auswahl für alle. So wurden verschiedene Sportprojekte, wie zum Beispiel Jugger, Handball, Tanzen und Rudern angeboten, es gab Spiele–, Bastel– und Kochprojekte, aber auch thematisch gebundene Projekte, wie „Desierto Florido“, ein Projekt zum Thema Flucht oder das Programmierprojekt „Python“. In jedem Fall ist das schöne an solchen Tagen, dass sich Lehrende und Lernende einmal in anderen Zusammenhängen erleben und die Kinder und Jugendlichen in die aktive Rolle schlüpfen können. So wurde eifrig Schach im Turniermodus gespielt, gekocht im Ernährungszentrum, in der Sporthalle Handball gespielt, beim Karate stellte das Dojo Bad Waldsee Strategien der Selbstverteidigung vor, gab Einblicke in die Grundlagen und einfache Abwehr– und Angriffstechniken. Beim physikalischen Basteln bauten Fünftklässler und Oberstufenschüler miteinander Fahrzeuge. Vor allem waren die Projekttage ergebnisorientiert, denn das Gekochte wurde anschließend gemütlich verspeist, auf den gebauten Stühlen konnte man im Schulhaus beim Fest sitzen oder als Ausstellungsposter Ergebnisse lesen beziehungsweise Beiträge auf dem Schulfest bewundern oder hergestellte Produkte kaufen.

Das Tollste kommt zum Schluss: Die Projekttage brachten auch einige neue Rettungsschwimmer hervor, die ihre Ausbildung bei Herrn Romers Bruder schon etwas vor den Projekttagen starten konnten und dann am Mittwoch und Donnerstag ihre Prüfungen abschlossen. Dabei gab es nicht wenig zu tun: Unter anderem 12 Meter tauchen, 300 Meter mit Kleidern schwimmen und das Bergen eines Verunfallten. Danke für euren Einsatz, toll! Wasser marsch!