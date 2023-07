Erfolgreiches Reutener Sommerturnier trotz Hitze

Ein Event jagt das nächste — die emsige Jugendabteilung beim SV Reute steht nur selten still. 90 teilweise hochkarätige Juniorenteams waren vom 14.-16. Juli beim beliebten Sommerturnier in Reute zu Gast und bekamen die familiäre und professionelle Atmosphäre der „Familie“ SV Reute zu spüren. Die Spieler belohnten die zahlreichen Zuschauer bei teils bis zu 35 Grad mit spannenden und fesselnden Spielzügen, tollen Paraden und etlichen spannenden Elfmeterschießen. Sportlich gab es einige Überraschungen, wie zum Beispiel beim B–Juniorenturnier. Die JSG Bad Waldsee/Reute und die SGM Bad Schussenried/Michelwinnaden warfen im Halbfinale die großen Favoriten FC Memmingen und SC Pfullendorf aus dem Rennen. Das dramatische Finale ging bis ins Elfmeterschießen, ehe ein Ausfall des Flutlichts für ein jähes Ende sorgte. Auch die U11 des SV Reute stand dicht vor einer faustdicken Überraschung, der FV Ravensburg konnte sich im Halbfinale erst im Neunmeterschießen durchsetzen. In allen Altersklassen war die JSG Aulendorf/Blönried/Ebersbach am Start, der SC Pfullendorf hatte ebenfalls zahlreiche Nachwuchsteams nach Reute geschickt. Auch das Mixed–Turnier am Samstagabend dufte nicht fehlen. Ein kleines internes Turnier, bei dem in gemischten Teams gespielt und der Vereinsgeist gefördert wurde.

Mit Wassersprinkler und Hüpfburg sowie Torwandschießen war auch in den Pausen für gute Unterhaltung gesorgt. Hier möchte sich der SVR nochmals beim Sponsor „Allfinanz Deutsche Vermögensberatung Oliver und Patrick Steinhart“ für die Unterstützung bedanken, das Torwandschießen mit Sachpreisen kam richtig gut bei den Kids an. Für musikalische Unterhaltung am Sonntagvormittag sorgte eine Abordnung des Musikvereins Reute–Gaisbeuren. Wieder einmal ließen die Veranstalter bei der Verpflegung keine Mühen aus und boten den Gästen kulinarische Extras. Neben der gewohnten Stadionwurst, Steak und Pommes gab es erstmals leckere Burger in drei verschiedenen Variationen. Die Nachfrage war unglaublich und die Burger der absolute Renner beim Turnier. Ohne die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer wäre ein Turnier dieser Größenordnung nicht zu bewerkstelligen. Für den immensen Einsatz gab’s zahlreiche Komplimente und überaus positives Feedback von den Gästen und Teilnehmern. „Man merkt, dass ihr eine große Familie seid“ durften die Verantwortlichen vom SV Reute gleich mehrfach hören.